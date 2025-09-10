Rússia condena ataque israelense ao Catar e diz que é "violação grave" da Carta da ONU

MOSCOU (Reuters) - A Rússia condenou nesta quarta-feira um ataque israelense contra membros do Hamas em Doha, capital do Catar, e pediu a todas as partes que se abstenham de ações que possam agravar ainda mais o conflito israelense-palestino.

"A Rússia considera esse incidente uma violação grosseira do direito internacional e da Carta da ONU, uma invasão da soberania e da integridade territorial de um Estado independente e um passo que leva a uma nova escalada e desestabilização da situação no Oriente Médio", disse o Ministério das Relações Exteriores da Rússia em um comunicado.

"Tais métodos de combate àqueles que Israel considera seus inimigos e oponentes merecem a mais forte condenação."

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que estava "muito descontente com todos os aspectos" do ataque israelense e que faria uma declaração completa sobre o assunto nesta quarta-feira.

"O ataque com foguetes contra o Catar (...) não pode ser visto como outra coisa senão uma ação que visa minar os esforços internacionais para encontrar soluções pacíficas", disse a Rússia.

O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, em uma ligação telefônica posterior com o primeiro-ministro do Catar, xeque Mohammed bin Abdulrahman al-Thani, descreveu o ataque como "uma violação do direito internacional e uma invasão inaceitável da soberania e da integridade territorial do amigo Catar".

Uma declaração do Ministério das Relações Exteriores da Rússia citou Lavrov dizendo que havia o perigo de a ação israelense "levar a mais desestabilização no Oriente Médio".

A declaração afirma que o primeiro-ministro do Catar observou a "posição clara e baseada em princípios" da Rússia em apoio à soberania e independência do Catar.

(Reportagem da Reuters)