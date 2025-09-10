Topo

Notícias

Rússia condena ataque israelense ao Catar e diz que é "violação grave" da Carta da ONU

10/09/2025 18h17

MOSCOU (Reuters) - A Rússia condenou nesta quarta-feira um ataque israelense contra membros do Hamas em Doha, capital do Catar, e pediu a todas as partes que se abstenham de ações que possam agravar ainda mais o conflito israelense-palestino.

"A Rússia considera esse incidente uma violação grosseira do direito internacional e da Carta da ONU, uma invasão da soberania e da integridade territorial de um Estado independente e um passo que leva a uma nova escalada e desestabilização da situação no Oriente Médio", disse o Ministério das Relações Exteriores da Rússia em um comunicado.

"Tais métodos de combate àqueles que Israel considera seus inimigos e oponentes merecem a mais forte condenação."

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que estava "muito descontente com todos os aspectos" do ataque israelense e que faria uma declaração completa sobre o assunto nesta quarta-feira.

"O ataque com foguetes contra o Catar (...) não pode ser visto como outra coisa senão uma ação que visa minar os esforços internacionais para encontrar soluções pacíficas", disse a Rússia.

O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, em uma ligação telefônica posterior com o primeiro-ministro do Catar, xeque Mohammed bin Abdulrahman al-Thani, descreveu o ataque como "uma violação do direito internacional e uma invasão inaceitável da soberania e da integridade territorial do amigo Catar".

Uma declaração do Ministério das Relações Exteriores da Rússia citou Lavrov dizendo que havia o perigo de a ação israelense "levar a mais desestabilização no Oriente Médio".

A declaração afirma que o primeiro-ministro do Catar observou a "posição clara e baseada em princípios" da Rússia em apoio à soberania e independência do Catar.

(Reportagem da Reuters)

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Notícias

Líder de megaigreja mexicana é acusado de tráfico sexual nos EUA

Rússia condena ataque israelense ao Catar e diz que é "violação grave" da Carta da ONU

Plano de monitoramento de pastagens para reduzir emissões é lançado na América do Sul

Julgamento de Bolsonaro movimenta internet e Dino sofre ameaças inspiradas no Nepal

Trump afirma que ativista de direita Charlie Kirk "está morto"

Petróleo segue em alta por tensões geopolíticas

Ativista político, influenciador e apoiador de Trump: quem era Charlie Kirk

Posto de pessoa mais rica do mundo de Musk é ameaçado por Ellison, da Oracle

Primeira Turma faz maioria para condenar Cid por abolição do Estado democrático de Direito

Fux vota para condenar Mauro Cid pelo crime de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático

Trump diz que influenciador conservador Charlie Kirk morreu