Rover da Nasa encontra possíveis sinais de vida antiga em rochas marcianas

Por Will Dunham

WASHINGTON (Reuters) - Uma amostra obtida pelo rover Perseverance da Nasa de rochas formadas há bilhões de anos a partir de sedimentos no fundo de um lago contém sinais potenciais de vida microbiana antiga em Marte, de acordo com os cientistas, embora os minerais encontrados na amostra também possam se formar por meio de processos não biológicos.

A descoberta, detalhada em uma pesquisa publicada nesta quarta-feira, representa uma das melhores evidências até o momento sobre a possibilidade de que o vizinho planetário da Terra já tenha abrigado vida.

Desde que aterrissou na superfície marciana em 2021, o rover de seis rodas vem explorando a cratera Jezero, uma área no hemisfério norte do planeta que já foi inundada por água e abrigou uma antiga bacia lacustre, em busca de sinais de vida antiga. O Perseverance vem coletando amostras de rocha e material solto chamado regolito e analisando-as com seus vários instrumentos de bordo.

O rover coletou a amostra recém-descrita, chamada de amostra Sapphire Canyon, em um local conhecido como formação rochosa Bright Angel. Essa formação consiste em lamas de granulação fina e conglomerados de granulação grossa, um tipo de rocha sedimentar composta de partículas do tamanho de cascalho cimentadas por sedimentos de granulação mais fina.

O cientista planetário Joel Hurowitz, da Stony Brook University, que liderou o estudo publicado na revista Nature, disse que uma "bioassinatura em potencial" foi detectada em rochas sedimentares de vários bilhões de anos.

Isso ocorreu na forma de dois minerais que parecem ter se formado como resultado de reações químicas entre a lama da formação Bright Angel e a matéria orgânica também presente nessa lama, disse Hurowitz. São eles: vivianita, um mineral de fosfato de ferro, e greigita, um mineral de sulfeto de ferro.

"Essas reações parecem ter ocorrido logo depois que a lama foi depositada no fundo do lago. Na Terra, reações como essas, que combinam matéria orgânica e compostos químicos na lama para formar novos minerais, como a vivianita e a greigita, são geralmente impulsionadas pela atividade de micróbios", disse Hurowitz.

"Os micróbios estão consumindo a matéria orgânica nesses ambientes e produzindo esses novos minerais como um subproduto de seu metabolismo", disse Hurowitz.

No entanto, Hurowitz fez algumas advertências.

"A razão, entretanto, pela qual não podemos afirmar que isso seja mais do que uma possível bioassinatura é que existem processos químicos que podem causar reações semelhantes na ausência de biologia, e não podemos descartar esses processos completamente com base apenas nos dados do rover", disse Hurowitz.

Marte nem sempre foi o lugar inóspito que é hoje, com água líquida em sua superfície em um passado distante. Os cientistas suspeitam que a vida microbiana poderia ter existido na Cratera Jezero. Eles acreditam que canais fluviais transbordaram da parede da cratera e criaram um lago há mais de 3,5 bilhões de anos.

A amostra Sapphire Canyon foi coletada em julho de 2024 de um conjunto de afloramentos rochosos nas bordas do Neretva Vallis, um antigo vale fluvial esculpido pela água que corria para a cratera Jezero.

A amostra coletada e analisada pelo Perseverance fornece um novo exemplo de um tipo de bioassinatura em potencial que a comunidade de pesquisa pode explorar para tentar entender se essas características foram ou não formadas pela vida, disse Hurowitz, "ou, alternativamente, se a natureza conspirou para apresentar características que imitam a atividade da vida".

"Por fim, a pesquisa de acompanhamento nos fornecerá um conjunto de hipóteses testáveis sobre como determinar se a biologia é responsável pela geração dessas características na formação Bright Angel, que poderemos avaliar examinando a amostra Sapphire Canyon se ela for devolvida à Terra", acrescentou Hurowitz.