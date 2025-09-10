Topo

Notícias

Reag negocia venda da Ciabrasf para Grupo Planner

10/09/2025 10h53

SÃO PAULO (Reuters) - A Reag assinou um protocolo de intenções com a B100, controladora do Grupo Planner, para possível venda do controle da empresa de serviços financeiros Ciabrasf, segundo fato relevante ao mercado.

A Ciabrasf é considerada maior provedora independente de serviços fiduciários do Brasil, com mais de R$340 bilhões em fundos administrados.

"Nos termos do protocolo, a potencial operação prevê a absorção da equipe e estrutura atual da Ciabrasf correspondente ao perímetro da potencial operação, na medida em que essa absorção seja necessária para evitar prejuízos no atendimento de clientes e/ou para suportar a transição", afirmaram as empresas no fato relevante.

O grupo Planner terá 60 dias de exclusividade na negociação de aquisição do controle da Ciabrasf.

A transação amplia os negócios da B100, que envolvem, além da corretora, a Planner SCD, entidade financeira que provê infraestrutura de serviços ao mercado financeiro e de capitais, a Planner Securities, uma corretora norte-americana que atua em Nova York e Miami, a gestora de recursos Redwood, a Vorare Real Estate, a sub-adquirente Bem Fácil Digital, e a Accredito SCD, empresa de crédito em sociedade com Associação Comercial de São Paulo.

A negociação ocorre depois de megaoperação que envolveu vários órgãos públicos no final de agosto que atuaram em 10 Estados contra um esquema de fraudes e lavagem de dinheiro no setor de combustíveis, com participação de fundos de investimento e fintechs acusados de receberem recursos que têm ligação com a facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC).

Na ocasião, a Reag confirmou em fato relevante ao mercado que sua sede foi alvo de mandado de busca e apreensão e que estava colaborando com as autoridades.

(Por Alberto Alerigi Jr.)

As mais lidas agora

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Notícias

Anec eleva projeção para exportação de soja, farelo e milho em setembro

Homem mata namorada e abandona corpo dentro de mala; crianças acham cadáver

Símbolo de Veneza pode ter raízes na China

Obra-prima de Rubens desaparecida há quatro séculos é redescoberta em mansão histórica de Paris

Famílias temem por reféns após ataque de Israel ao Hamas em Doha

Pena não pode ser dada de acordo com nossa convicção moral, diz Fux

EUA tem inesperada queda de preços ao produtor

O que significa 'data dump', expressão citada por Fux no julgamento do STF

Novo primeiro-ministro francês toma posse em meio a protestos contra o governo

Acabou a friaca? Brasil terá calor intenso com pico de 42ºC nesta semana

Exposição na USP conta história de empreendedores pioneiros do Brasil