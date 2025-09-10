Reag negocia venda da Ciabrasf para Grupo Planner

SÃO PAULO (Reuters) - A Reag assinou um protocolo de intenções com a B100, controladora do Grupo Planner, para possível venda do controle da empresa de serviços financeiros Ciabrasf, segundo fato relevante ao mercado.

A Ciabrasf é considerada maior provedora independente de serviços fiduciários do Brasil, com mais de R$340 bilhões em fundos administrados.

"Nos termos do protocolo, a potencial operação prevê a absorção da equipe e estrutura atual da Ciabrasf correspondente ao perímetro da potencial operação, na medida em que essa absorção seja necessária para evitar prejuízos no atendimento de clientes e/ou para suportar a transição", afirmaram as empresas no fato relevante.

O grupo Planner terá 60 dias de exclusividade na negociação de aquisição do controle da Ciabrasf.

A transação amplia os negócios da B100, que envolvem, além da corretora, a Planner SCD, entidade financeira que provê infraestrutura de serviços ao mercado financeiro e de capitais, a Planner Securities, uma corretora norte-americana que atua em Nova York e Miami, a gestora de recursos Redwood, a Vorare Real Estate, a sub-adquirente Bem Fácil Digital, e a Accredito SCD, empresa de crédito em sociedade com Associação Comercial de São Paulo.

A negociação ocorre depois de megaoperação que envolveu vários órgãos públicos no final de agosto que atuaram em 10 Estados contra um esquema de fraudes e lavagem de dinheiro no setor de combustíveis, com participação de fundos de investimento e fintechs acusados de receberem recursos que têm ligação com a facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC).

Na ocasião, a Reag confirmou em fato relevante ao mercado que sua sede foi alvo de mandado de busca e apreensão e que estava colaborando com as autoridades.

(Por Alberto Alerigi Jr.)