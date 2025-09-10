Reag Investimentos acorda venda da Empírica

(Reuters) - A Reag Investimentos disse na noite de terça-feira que assinou um memorando de entendimento sobre a venda da Empírica Holding para a Smart Hub Participações, conforme fato relevante.

A empresa explicou que receberá pagamento de R$25 milhões em seis parcelas e assunção integral das parcelas contingentes da aquisição, estimadas entre R$36 milhões e R$50 milhões, que serão apuradas em períodos futuros.

De acordo com o documento, o preço da operação poderá sofrer ajustes dependendo da receita líquida da Empírica.

A venda da Empírica ocorre sob a gestão da Arandu Partners Holding -- entidade detida pelos principais executivos da Reag -- após a empresa anunciar no domingo que o então presidente do conselho João Carlos Mansur renunciou ao cargo e vendeu sua participação para um grupo de sócios liderados por Dario Tanure.

Na terça-feira, a nova gestão aprovou Felipe Oppenheimer para o cargo de presidente e Edson Inácio da Silva como diretor financeiro.

No dia 28 de agosto, a Reag foi alvo de mandado de busca e apreensão em meio a uma megaoperação que mirava um esquema bilionário de fraudes e lavagem de dinheiro no setor de combustíveis, com participação de fundos de investimento e fintechs acusadas de receberem recursos que têm ligação com a facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC).

(Por Michael Susin em Barcelona; edição de Tiago Brandão)