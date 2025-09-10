Radical islâmico que matou 3 na Alemanha é condenado à prisão perpétua - Membro do Estado Islâmico atacou participantes de festa de rua em Solingen em agosto passado. Atentado e revelação sobre ordem anterior de deportação não cumprida alimentou debate sobre refugiados na última campanhaO autor confesso do ataque a faca que, em 23 de agosto do ano passado, deixou três mortos e 10 feridos, oito deles em estado grave, em uma festa popular para comemorar os 650 anos da cidade de Solingen, no oeste da Alemanha, foi condenado nesta quarta-feira (10/09) à prisão perpétua.

Um tribunal em Düsseldorf impôs ao acusado, o sírio Issa Al H., de 27 anos, considerado membro do grupo jihadista "Estado Islâmico" (EI), a pena máxima por homicídio, tentativa de homicídio, lesões físicas graves e pertencimento a organização terrorista estrangeira, e determinou, além disso, a especial gravidade de sua culpa.

Além disso, ele deverá pagar 360 mil euros a título de indenização por danos morais a várias vítimas.

De acordo com o parecer de um perito psiquiátrico, o acusado foi considerado plenamente responsável por seus atos.

A sentença coincide com o pedido do Ministério Público Federal, ao qual se juntou a acusação particular, de prisão perpétua para o acusado, sua reclusão em um centro penitenciário após o cumprimento da pena e a determinação da gravidade especial de sua culpa.

A defesa, por sua vez, também havia solicitado prisão perpétua e a determinação da gravidade especial da culpa, mas não sua reclusão após o cumprimento da pena.

Réu havia dito que aceitaria sentença

Na Alemanha, a pena máxima de prisão perpétua geralmente significa que os condenados podem ser libertados da prisão após um máximo de 15 anos. Mas a gravidade dos crimes cometidos por Issa Al H. e a determinação de "gravidade especial" da sua culpa significam que ele provavelmente nunca será libertado.

No primeiro dia do processo, que começou em 27 de maio, o autor do ataque, reconheceu sua culpa e se declarou disposto a "aceitar a sentença" do tribunal.

Por meio de seu advogado, ele disse no tribunal que tinha "grande culpa" e que havia "matado pessoas inocentes", e que, portanto, merecia e esperava uma sentença de prisão perpétua.

No final do julgamento, Issa Al H. citou como motivo para o crime o fato de não suportar ver pessoas dançando na Alemanha enquanto crianças eram mortas em Gaza.

O que aconteceu em Solingen?

Em 23 de agosto de 2024, numa sexta-feira à noite, um agressor armado com uma faca atacou os participantes de uma festa de rua em Solingen, realizada para comemorar o 650º aniversário da cidade no oeste da Alemanha. Ele esfaqueou indiscriminadamente as pessoas ao seu redor, bem em frente ao palco, mirando deliberadamente em suas gargantas.

Três pessoas foram mortas e 10 ficaram feridas, algumas delas em estado grave. O acusado, Issa Al H., que estava foi preso um dia depois, após se entregar à polícia.

Issa Al H. chegou à Alemanha em 2022. Ele havia tido seu pedido de refúgio negado. Ele deveria ter sido deportado, mas o processo se arrastou, e, posteriormente, AI H. se escondeu temporariamente para evitar a deportação. Posteriormente, uma série de falhas em notificações e entraves burocráticos arrastou ainda mais o processo.

O atentado finalmente ocorreu poucos meses antes das eleições gerais na Alemanha. A revelação sobre a deportação pendente e outros ataques atribuídos a migrantes incendiraram a campanha política, colocando o tema da imigração no topo da agenda política.

md (ots, DW)