Topo

Notícias

Quina sorteia prêmio acumulado de R$ 2,1 milhões; confira dezenas

Priscila Zambotto/Getty Images
Imagem: Priscila Zambotto/Getty Images
do UOL

Colaboração para o UOL

10/09/2025 20h13

A Caixa realizou hoje o sorteio do concurso 6823 da Quina.

O que aconteceu:

Os números sorteados foram 03-32-49-50-52.

Relacionadas

Mega-Sena acumula e prêmio chega a R$ 55 milhões; confira dezenas sorteadas

Timemania: Prêmio acumula e vai a R$ 23 milhões; veja números e time

O prêmio é de R$ 2.119.379,98.

A Caixa ainda não divulgou se houve apostas vencedoras. Assim que o fizer, o texto será atualizado.

Como participar do próximo sorteio da Quina?

Você pode escolher de cinco a 15 números de 1 a 80. As apostas precisam ser feitas até uma hora antes do concurso, ou seja, as lotéricas credenciadas e o site oficial da Caixa vão registrar os jogos até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio.

Quanto custa a aposta da Quina?

Apostar na Quina custa no mínimo R$ 3 (com cinco números), mas pode chegar a pouco mais de R$ 9 mil (com 15).

Qual é a chance de ganhar o prêmio máximo da Quina?

Com a aposta mínima de cinco números (que custa R$ 3), você tem uma chance em 24 milhões de acertar todas elas e levar o maior prêmio da Quina. Se colocar mais uma dezena no jogo, o preço da aposta sobe para R$ 18, mas as chances passar a ser de uma em quatro milhões.

Como funciona o bolão oficial da Quina?

As apostas em grupo no bolão da Quina custam desde R$ 15, mas a cota mínima é de R$ 4 por participante. A Caixa permite de duas a 50 cotas nessa modalidade.

As mais lidas agora

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Notícias

Com prêmio acumulado de R$ 1,8 milhão, veja números sorteados da Lotomania

Fux vota para absolver Bolsonaro de todos os crimes na trama golpista

Quina sorteia prêmio acumulado de R$ 2,1 milhões; confira dezenas

Dupla Sena: Prêmio estimado é de R$ 8 milhões; confira números sorteados

Explosão de caminhão de gás deixa ao menos 57 feridos na Cidade do México

+ Milionária pode pagar prêmio de R$ 156 milhões; veja números e trevos

FBI confirma prisão de suspeito de matar Charlie Kirk

Charlie Kirk: herói dos jovens conservadores dos EUA

Biden e Kamala condenam ataque que matou ativista pró-Trump

Trump diz a Netanyahu que atacar Hamas dentro do Catar não foi sensato, informa WSJ

Kamala Harris diz que permitir candidatura de Biden em 2024 foi uma "imprudência"