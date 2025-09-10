Quem falta votar no julgamento de Bolsonaro? Veja ordem de ministros

Após o parecer do ministro Luiz Fux hoje no STF (Supremo Tribunal Federal), faltam os votos de Cármen Lúcia e Cristiano Zanin, da Primeira Turma, no julgamento de Jair Bolsonaro (PL) e dos demais sete réus pela acusação da trama golpista.

Qual a ordem dos votos no julgamento de Bolsonaro no STF?

A expectativa é que Cármen Lícia e Zanin apresentem seus votos nesta quinta-feira, mas não há confirmação. Isso porque a duração das manifestações de cada ministro pode variar e não há tempo determinado.

Alexandre de Moraes e Flávio Dino já votaram. Nesta quarta-feira, o ministro Luiz Fux apresenta seu voto.

Um pedido de vista do processo não está descartado. Pelo regimento interno, qualquer integrante da Corte pode pedir mais tempo para analisar o caso e suspender o julgamento. Contudo, o processo deve ser devolvido para julgamento em 90 dias.

Quais são as datas do julgamento?

Julgamento deve se encerrar Além da data extra, que foi realizada hoje (11), o julgamento segue com s sessões no dia 12 de setembro, que já estavam marcadas.

Próximas sessões do julgamento:

11/9 (quinta). às 9h e às 14h

12/9 (sexta), às 9h e às 14h.

A duração do julgamento pode variar. Na fase de interrogatório, por exemplo, em junho deste ano, o ministro Alexandre de Moraes reservou a semana toda para ouvir os réus, mas o processo acabou durando só dois dias. Tudo depende do tempo gasto em cada passo do rito de julgamento.

Quem são os réus na ação penal?

São réus do núcleo crucial da trama golpista:

Jair Bolsonaro, ex-presidente da República; Alexandre Ramagem, ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência (Abin); Almir Garnier, ex-comandante da Marinha; Anderson Torres, ex-ministro da Justiça e ex-secretário de segurança do Distrito Federal; Augusto Heleno, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI); Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa; Walter Braga Netto, ex-ministro de Bolsonaro e candidato à vice na chapa de 2022; Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro;

Quais são os crimes julgados?

Todos os réus respondem no Supremo pelos crimes de:

Organização criminosa armada, Tentativa de abolição violenta do Estado democrático de Direito, Golpe de Estado, Dano qualificado pela violência e grave ameaça e Deterioração de patrimônio tombado.

A exceção é o caso do ex-diretor da Abin Alexandre Ramagem. Ele, atualmente, é deputado federal e foi beneficiado com a suspensão de parte das acusações, respondendo somente a três dos cinco crimes. A regra está prevista na Constituição.

A suspensão vale para alguns crimes. São eles: dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União, e com considerável prejuízo para a vítima e deterioração de patrimônio tombado, relacionados aos atos golpistas de 8 de janeiro. Ramagem continua respondendo pelos crimes de golpe de Estado, organização criminosa armada e tentativa de abolição do Estado democrático de Direito.