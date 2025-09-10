Quem é Sébastien Lecornu, 4° primeiro-ministro em um ano e fiel aliado de Macron?

Desde a noite de terça-feira (9), a França tem um novo primeiro-ministro: Sébastien Lecornu, o quinto chefe de governo do segundo mandato do presidente francês, Emmanuel Macron, e o quarto em apenas um ano. Ex-ministro das Forças Armadas (equivalente à Defesa no Brasil), o fiel macronista assume após a queda de François Bayrou e em meio a uma crise política que leva parte da população às ruas nesta quarta-feira (10).

A passagem de poder ocorre ao meio-dia pelo horário local (7h em Brasília), algumas horas após o início do movimento "Vamos bloquear tudo", em que vários setores saem às ruas do país para expressar seu descontentamento com o governo. Fiel aliado de Macron e originário de partidos da direita, o novo primeiro-ministro ascendeu ao cargo sem grande alarde e apesar de ter liderado um ministério-chave em tempos de guerra, é desconhecido por grande parte dos franceses.

Sua discrição, no entanto, não significa falta de ambição. Aos 39 anos e na ativa há mais de 20 anos, Lecornu é conhecido como "um animal político" no círculo do poder. Originário da Normandia, no norte da França, filho de um técnico de aeronáutica e de uma secretária, ele jamais escondeu sua forte ligação com sua região, onde o avô foi um célebre resistente à invasão alemã durante a Segunda Guerra Mundial.

Aos 16 anos, Lecornu, passa a militar para o partido de direita União para um Movimento Popular (UMP) e dá sequência à carreira política na legenda conservadora Os Republicanos, fundada pelo ex-presidente Nicolas Sarkozy.

Em 2014, aos 27, é eleito como prefeito de Vernon, no norte da França, tornando-se no ano seguinte o mais jovem governador do departamento do Eure. Grande admirador da política de Charles de Gaulle, aproxima-se de grandes figuras da direita francesa, como o ex-ministro da Economia Bruno Le Maire e o ex-primeiro-ministro Édouard Philippe.

Desde a eleição de Macron, em 2017, Lecornu participou de forma intermitente de todos os governos, assumindo quatro ministérios. No último deles, das Forças Armadas ( o equivalente ao Ministério da Defesa no Brasil), convenceu a Assembleia Nacional a adotar a Lei da Programação Militar, dobrando o orçamento do setor. Reservista da polícia militar, apaixonado por História e bom orador, o novo primeiro-ministro tem forte reputação de dominar as questões ligadas às pastas que assumiu e ser suficientemente perspicaz para obter acordos.

Fiel escudeiro

Ao escolher Lecornu, algumas horas depois de aceitar a renúncia de Bayrou, Macron faz uma escolha pela continuidade e fidelidade. Em uma sucinta mensagem publicada nas redes sociais após a divulgação de sua nomeação, o novo premiê agradece "a confiança" do presidente e se diz pronto para assumir a tarefa de defender "a independência, a potência e a estabilidade política e institucional pela união do país".

Le Président de la République m'a confié la tâche de construire un Gouvernement avec une direction claire : la défense de notre indépendance et de notre puissance, le service des Français et la stabilité politique et institutionnelle pour l'unité du pays.



Apesar de não ter uma grande popularidade entre os franceses, a escolha de Macron não causa surpresa. Lecornu já era um dos grandes cotados para assumir o governo em dezembro de 2024, não fosse a ameaça de Bayrou de acabar com a aliança com o partido governista.

Nove meses depois, o chefe Estado aposta em seu fiel escudeiro para evitar uma nova dissolução da Assembleia Nacional e tentar estabilizar o Executivo diante das pressões parlamentares e sociais.

No entanto, se a nomeação de Lecornu é saudada entre a direita francesa, a virulenta reação da oposição deixa claro que o novo premiê terá de fazer valer seu apelido de "rei do flerte". Da esquerda radical, passando pelos socialistas e a extrema direita, a escolha do conservador não é bem vista.

"O presidente está dando o último tiro do macronismo", afirma Marine Le Pen, do partido ultranacionalista Reunião Nacional. "Uma triste comédia", avalia Jean-Luc Mélenchon, da França Insubmissa, da esquerda radical.

"Os franceses esperavam por mudanças: Lecornu no governo é Macron no governo. É difícil acreditar em uma retomada com o homem que apoiou o chefe de Estado em tudo", criticou Olivier Faure, secretário-geral do Partido Socialista.

Diante de um país e de uma classe política extremamente polarizados, Lecornu inaugura seu mandato para uma missão de alto risco. Sua primeira tarefa será consultar as forças parlamentares antes de formar um governo, a fim de aprovar um orçamento e evitar censura, como seus dois últimos antecessores.