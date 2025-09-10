Topo

Notícias

Quando será o voto de Cármen Lúcia no julgamento de Bolsonaro? Veja ordem

Cármen Lúcia dutante julgamento da Primeira Turma - Rosinei Coutinho - 26.mar.2025/STF
Cármen Lúcia dutante julgamento da Primeira Turma Imagem: Rosinei Coutinho - 26.mar.2025/STF
do UOL

Do UOL, em São Paulo

10/09/2025 15h07

A ministra Cármen Lúcia, da Primeira Turma do STF (Supremo Tribunal Federal), será a quarta magistrada a votar no julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Qual a ordem dos votos no julgamento de Bolsonaro no STF?

A expectativa é que Cármen Lucia apresente seu voto nesta quinta-feira, mas não há confirmação. Isso porque a duração das manifestações de cada ministro pode variar e não há tempo determinado.

Alexandre de Moraes e Flávio Dino já votaram. Nesta quarta-feira, o ministro Luiz Fux apresenta seu voto.

Depois deles, os demais integrantes da turma vão proferir seus votos. A sequência é a seguinte:

  1. Cármen Lúcia;
  2. Cristiano Zanin;

Um pedido de vista do processo não está descartado. Pelo regimento interno, qualquer integrante da Corte pode pedir mais tempo para analisar o caso e suspender o julgamento. Contudo, o processo deve ser devolvido para julgamento em 90 dias.

Quais são as datas do julgamento?

Novas sessões terão data extra. Além das audiências nos dias 9, 10 e 12 de setembro, que já estavam marcadas, o ministro Alexandre de Moraes solicitou uma data extra, com duas novas sessões, que foi agendada para quinta-feira (11) por Cristiano Zanin.

Próximas sessões do julgamento:

  • 11/9 (quinta). às 9h e às 14h
  • 12/9 (sexta), às 9h e às 14h.

A duração do julgamento pode variar. Na fase de interrogatório, por exemplo, em junho deste ano, o ministro Alexandre de Moraes reservou a semana toda para ouvir os réus, mas o processo acabou durando só dois dias. Tudo depende do tempo gasto em cada passo do rito de julgamento.

Na semana passada, houve as manifestações da acusação e da defesa. Na terça-feira (2), o ministro Alexandre de Moraes fez a leitura do relatório e o procurador-geral da República, Paulo Gonet, pediu a condenação dos réus. Ainda no primeiro dia, as defesas começaram suas sustentações, que terminaram nesta quarta-feira (3).

Quem são os réus na ação penal?

São réus do núcleo crucial da trama golpista:

  1. Jair Bolsonaro, ex-presidente da República;
  2. Alexandre Ramagem, ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência (Abin);
  3. Almir Garnier, ex-comandante da Marinha;
  4. Anderson Torres, ex-ministro da Justiça e ex-secretário de segurança do Distrito Federal;
  5. Augusto Heleno, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI);
  6. Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa;
  7. Walter Braga Netto, ex-ministro de Bolsonaro e candidato à vice na chapa de 2022;
  8. Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro;

Quais são os crimes julgados?

Todos os réus respondem no Supremo pelos crimes de:

  1. Organização criminosa armada,
  2. Tentativa de abolição violenta do Estado democrático de Direito,
  3. Golpe de Estado,
  4. Dano qualificado pela violência e grave ameaça e
  5. Deterioração de patrimônio tombado.

A exceção é o caso do ex-diretor da Abin Alexandre Ramagem. Ele, atualmente, é deputado federal e foi beneficiado com a suspensão de parte das acusações, respondendo somente a três dos cinco crimes. A regra está prevista na Constituição.

A suspensão vale para alguns crimes. São eles: dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União, e com considerável prejuízo para a vítima e deterioração de patrimônio tombado, relacionados aos atos golpistas de 8 de janeiro. Ramagem continua respondendo pelos crimes de golpe de Estado, organização criminosa armada e tentativa de abolição do Estado democrático de Direito.

As mais lidas agora

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Notícias

Inundações na Indonésia deixam pelo menos 13 mortos

Por que descobertas da Nasa dão pistas sobre possíveis sinais de vida em Marte

Quem falta votar no julgamento de Bolsonaro? Veja ordem de ministros

Bombardeios israelenses no Iêmen deixam mais de 30 mortos

Segurança é morto a tiros em frente a comércio em São Paulo

Compreensão ampliativa do crime de golpe resultaria em sanção a atos políticos, diz Fux

Canadá "avalia" relação com Israel após ataques no Catar

Abiec: exportação de carne bovina aos EUA até fim do ano deve recuar US$ 400 mi

Relator da tributária define casos em que FII e Fiagro serão tributados ou não

Protestos levam milhares às ruas na França e revelam desgaste do modelo político no país

Cabeças de porco encontradas diante de mesquitas na França teriam sido colocadas por estrangeiros