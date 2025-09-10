Quando será o voto de Cármen Lúcia no julgamento de Bolsonaro? Veja ordem

A ministra Cármen Lúcia, da Primeira Turma do STF (Supremo Tribunal Federal), será a quarta magistrada a votar no julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Qual a ordem dos votos no julgamento de Bolsonaro no STF?

A expectativa é que Cármen Lucia apresente seu voto nesta quinta-feira, mas não há confirmação. Isso porque a duração das manifestações de cada ministro pode variar e não há tempo determinado.

Alexandre de Moraes e Flávio Dino já votaram. Nesta quarta-feira, o ministro Luiz Fux apresenta seu voto.

Depois deles, os demais integrantes da turma vão proferir seus votos. A sequência é a seguinte:

Cármen Lúcia; Cristiano Zanin;

Um pedido de vista do processo não está descartado. Pelo regimento interno, qualquer integrante da Corte pode pedir mais tempo para analisar o caso e suspender o julgamento. Contudo, o processo deve ser devolvido para julgamento em 90 dias.

Quais são as datas do julgamento?

Novas sessões terão data extra. Além das audiências nos dias 9, 10 e 12 de setembro, que já estavam marcadas, o ministro Alexandre de Moraes solicitou uma data extra, com duas novas sessões, que foi agendada para quinta-feira (11) por Cristiano Zanin.

Próximas sessões do julgamento:

11/9 (quinta). às 9h e às 14h

12/9 (sexta), às 9h e às 14h.

A duração do julgamento pode variar. Na fase de interrogatório, por exemplo, em junho deste ano, o ministro Alexandre de Moraes reservou a semana toda para ouvir os réus, mas o processo acabou durando só dois dias. Tudo depende do tempo gasto em cada passo do rito de julgamento.

Na semana passada, houve as manifestações da acusação e da defesa. Na terça-feira (2), o ministro Alexandre de Moraes fez a leitura do relatório e o procurador-geral da República, Paulo Gonet, pediu a condenação dos réus. Ainda no primeiro dia, as defesas começaram suas sustentações, que terminaram nesta quarta-feira (3).

Quem são os réus na ação penal?

São réus do núcleo crucial da trama golpista:

Jair Bolsonaro, ex-presidente da República; Alexandre Ramagem, ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência (Abin); Almir Garnier, ex-comandante da Marinha; Anderson Torres, ex-ministro da Justiça e ex-secretário de segurança do Distrito Federal; Augusto Heleno, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI); Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa; Walter Braga Netto, ex-ministro de Bolsonaro e candidato à vice na chapa de 2022; Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro;

Quais são os crimes julgados?

Todos os réus respondem no Supremo pelos crimes de:

Organização criminosa armada, Tentativa de abolição violenta do Estado democrático de Direito, Golpe de Estado, Dano qualificado pela violência e grave ameaça e Deterioração de patrimônio tombado.

A exceção é o caso do ex-diretor da Abin Alexandre Ramagem. Ele, atualmente, é deputado federal e foi beneficiado com a suspensão de parte das acusações, respondendo somente a três dos cinco crimes. A regra está prevista na Constituição.

A suspensão vale para alguns crimes. São eles: dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União, e com considerável prejuízo para a vítima e deterioração de patrimônio tombado, relacionados aos atos golpistas de 8 de janeiro. Ramagem continua respondendo pelos crimes de golpe de Estado, organização criminosa armada e tentativa de abolição do Estado democrático de Direito.