Casal procurado por morte de mulher após show de punk na Lapa é preso

Graciella Verenich e André Santos Costa Amorim são investigados e procurados pela polícia Imagem: Obtido pelo UOL
do UOL

Do UOL, em São Paulo

10/09/2025 08h22

O casal procurado por suspeita de matar uma mulher de 43 anos espancada durante um show de punk no bairro da Lapa, na zona oeste de São Paulo, em agosto, foi preso.

O que aconteceu

Graciella Verenich e André Santos Costa Amorim, que tiveram prisão temporária decretada no começo do mês, foram encontrados em Campinas, no interior de São Paulo. A prisão deles aconteceu na segunda-feira (8), segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo.

Eles foram gravados no vídeo que mostra Helen Vitai, 43, apanhando por oito minutos até ficar desacordada em uma rua da Lapa. A mulher foi levada ao hospital e teve a morte constatada no local.

Agora, a polícia tenta prender uma terceira suspeita de envolvimento com o crime, identificada como Katyuscha Fon, 48. Assim como Graciella, Katyuscha também foi gravada agredindo a vítima enquanto André não permitia que pessoas se aproximassem para ajudar.

Defesa do casal afirmou ao UOL que não vai se pronunciar. O espaço segue aberto para nova manifestação.

Relembre o caso

Helen Vitai, 43, morreu após ser agredida durante uma briga no dia 3 de agosto. Ela estava em evento gratuito com bandas de punk.

Câmeras de segurança registraram Helen sendo brutalmente agredida na rua Guaicurus, perto do centro cultural onde o show tinha acontecido. Nas imagens, é possível ver a mulher apanhando por minutos até ficar desacordada.

Imagem: Reprodução/Redes sociais

O vídeo também mostra Graciella dando socos e chutes na vítima enquanto André afasta mais de uma vez pessoas que tentavam intervir na briga.

Minutos depois, a terceira envolvida no crime, identificada como Katyuscha, chuta a cabeça da vítima, já imobilizada no chão. As agressões duram mais de oito minutos e duas mulheres tentam ajudar Helen, caída no chão, sem sucesso. Em seguida, ela permanece sozinha por alguns minutos, até que recebe água de uma pessoa que passava pelo local.

Guardas civis tentam reanimar Helen com massagem cardíaca mais de meia hora após ela desmaiar. O Samu foi acionado e levou a mulher à UPA da Lapa, mas ela não resistiu.

