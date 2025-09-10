Primeiro-ministro britânico e presidente israelense discutem durante reunião "difícil"

Por Andrew MacAskill e William James

LONDRES (Reuters) - O presidente israelense, Isaac Herzog, disse que discutiu com o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, em Downing Street, nesta quarta-feira, durante uma reunião "difícil" que cobriu discordâncias profundas sobre o comportamento recente dos dois países.

A reunião ocorreu um dia depois que Israel expandiu seus ataques contra o Hamas, lançando um ataque aéreo com o objetivo de matar líderes políticos do grupo islâmico no Catar, um aliado britânico no Oriente Médio, o que foi condenado por Starmer.

Israel ficou irritado com os planos do Reino Unido de se juntar a vários outros países ocidentais, incluindo a França e o Canadá, para reconhecer um Estado palestino no final deste mês -- a menos que Israel cumpra certas condições, incluindo um cessar-fogo em Gaza.

"Foram ditas coisas duras e fortes, e é claro que podemos discutir, porque quando os aliados se encontram, eles podem discutir. Nós dois somos democracias", disse Herzog em um evento posterior da Chatham House.

Ele disse que o plano de Starmer para a criação de um Estado palestino e suas opiniões sobre a ajuda humanitária em Gaza foram a raiz da discordância e acrescentou que havia convidado o governo britânico a realizar uma missão de apuração de fatos em Israel.

O gabinete de Starmer disse que o líder britânico implorou a Herzog que mudasse de rumo em relação a Gaza, expressando profunda preocupação com a crise humanitária e pedindo a Israel que permitisse a entrada de ajuda e interrompesse as operações ofensivas.

Ele reafirmou que o Reino Unido e Israel são aliados de longa data e disse que continua comprometido em trabalhar em prol de uma paz duradoura para israelenses e palestinos.

Mais cedo, os dois homens se cumprimentaram brevemente, sem sorrir, nos degraus da Downing Street, antes de entrarem no prédio.

Starmer também falou com Herzog sobre o ataque aéreo israelense ao Catar, condenando o incidente como "completamente inaceitável".

"Ele disse que os ataques foram uma violação flagrante da soberania de um parceiro importante e não contribuem em nada para garantir a paz que todos nós queremos desesperadamente ver", disse um porta-voz de Downing Street.

A guerra de Gaza prejudicou as relações de Israel com o Reino Unido e outros países europeus. O Reino Unido impediu a presença de autoridades israelenses em sua maior feira de defesa, que será realizada nesta semana.

Starmer está sob pressão de políticos de seu próprio partido para adotar uma abordagem mais rígida em relação a Israel, mas ele disse ao Parlamento nesta quarta-feira que a diplomacia era necessária para conseguir um cessar-fogo em Gaza e para que os reféns israelenses fossem libertados pelo Hamas.

O papel de Herzog como presidente de Israel é principalmente cerimonial, mas ele causou revolta quando disse que todos os residentes de Gaza eram responsáveis pelo ataque liderado pelo Hamas contra Israel depois dos ataques de 7 de outubro de 2023.

Perguntado mais cedo nesta quarta-feira por que estava se encontrando com Herzog, Starmer disse: "Não vou desistir da diplomacia, essa é a política dos estudantes".

Wes Streeting, que é ministro da Saúde no governo de Starmer, disse esta semana que a forma como Israel tem lidado com a guerra em Gaza estava levando o país ao "status de pária".

Starmer também recebeu o presidente da Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas, na segunda-feira, onde eles concordaram que não haveria "absolutamente nenhum papel" para o Hamas no futuro governo de um Estado palestino.

O Reino Unido prometeu reconhecer um Estado palestino antes da Assembleia Geral da ONU neste mês, a menos que Israel cumpra quatro condições, incluindo o fim da guerra em Gaza e a permissão de mais ajuda ao enclave palestino.