Presidente-executivo do JPMorgan alerta para perspectiva econômica incerta nos EUA

Por Nupur Anand

NOVA YORK (Reuters) - O presidente-executivo do JPMorgan Chase, Jamie Dimon, está cauteloso em relação às perspectivas econômicas dos Estados Unidos, acreditando que os efeitos totais das tarifas e de outros obstáculos geopolíticos ainda não foram totalmente revelados.

"Acho que é melhor ter cuidado com isso (o impacto econômico sobre os EUA) porque algumas dessas coisas têm ciclos longos. Portanto, ainda não sabemos. As pessoas estão esperando que essas coisas aconteçam imediatamente. Mas, na verdade, muitas delas ainda não aconteceram", disse Dimon em uma entrevista.

O impacto das tarifas, da política de imigração, da geopolítica e da lei de cortes de impostos do presidente Donald Trump ainda não é totalmente conhecido, alertou Dimon. Ele acrescentou que o banco dobrou sua participação em políticas que, em sua opinião, ajudarão os EUA.

A economia dos EUA cresceu mais rápido do que se pensava inicialmente no segundo trimestre, em parte impulsionada pelo investimento empresarial em propriedade intelectual, como inteligência artificial, mas as preocupações com a incerteza tarifária permanecem.

Apesar da força recente, Dimon disse em uma entrevista separada à CNBC na terça-feira que a economia está enfraquecendo e que os cortes esperados na taxa de juros pelo Federal Reserve serão irrelevantes.

O presidente-executivo, que é uma voz proeminente em Wall Street, tem mantido uma postura cautelosa em relação à economia dos EUA por vários trimestres, mesmo quando seus pares estavam mais otimistas. Ele alertou sobre o risco de recessão, a possibilidade de aumento dos spreads de crédito e a elevação da inflação.

Dimon também disse que espera que haja mais consolidação no setor bancário e minimizou a possibilidade de comprar um banco no exterior.

"Não temos permissão para comprar um banco nos Estados Unidos da América. Poderíamos comprar um banco no exterior se quiséssemos, mas provavelmente não o faríamos", acrescentou.

Dimon dirige o maior credor dos EUA há mais de 19 anos, superando muitos outros CEOs. Mais uma vez, ele se recusou a dar um prazo para sua eventual aposentadoria, mas disse que o sucessor provavelmente será um membro da equipe, enquanto ele assume a função de presidente do conselho.