Preços ao produtor dos EUA caem em agosto com serviços mais baratos

WASHINGTON (Reuters) - Os preços ao produtor dos Estados Unidos caíram inesperadamente em agosto, puxados para baixo por um declínio nos custos de serviços.

O índice de preços ao produtor para a demanda final caiu 0,1%, depois de um salto revisado para baixo de 0,7% em julho, informou o Departamento do Trabalho nesta quarta-feira. Economistas consultados pela Reuters previam que o PPI avançaria 0,3%, depois de um aumento de 0,9% relatado anteriormente em julho.

Os preços dos serviços caíram 0,2%, após uma alta de 0,7% em julho. Os preços de mercadorias subiram 0,1%, depois de terem aumentado 0,6% no mês anterior. No período de 12 meses até agosto, o PPI aumentou 2,6%, depois de ter subido 3,1% em julho.

Os economistas esperam que as pressões sobre os preços decorrentes das tarifas elevem a inflação ao consumidor em agosto.

A expectativa é que o Federal Reserve corte as taxas de juros na próxima quarta-feira, com uma redução de um 0,25 ponto percentual totalmente precificada, depois de ter interrompido seu ciclo de flexibilização em janeiro devido à incerteza sobre o impacto das tarifas abrangentes do presidente Donald Trump. A previsão de corte é impulsionado principalmente pela fraqueza do mercado de trabalho, que levantou preocupações de que a economia estava estagnada.

O governo estimou na terça-feira que a economia provavelmente criou 911.000 empregos a menos nos 12 meses até março do que o estimado anteriormente. Esses dados seguiram-se à divulgação, na última sexta-feira, do relatório mensal de emprego que mostrou que o crescimento do emprego quase estagnou em agosto e que a economia perdeu empregos em junho pela primeira vez em quatro anos e meio.

(Por Lucia Mutikani)