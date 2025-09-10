Topo

Notícias

Por que alguns sonhos se repetem e o que fazer para entender e evitar?

Sonhos recorrentes podem ser o cérebro insistindo em chamar sua atenção para algo - Tero Vesalainen/Getty Images/iStockphoto
Sonhos recorrentes podem ser o cérebro insistindo em chamar sua atenção para algo Imagem: Tero Vesalainen/Getty Images/iStockphoto
do UOL

Colaboração para VivaBem

10/09/2025 15h09

Muitas pessoas têm sonhos que se repetem com frequência, conhecidos como sonhos recorrentes. Esse tipo de experiência é mais comum do que parece.

Os sonhos repetidos também nem sempre são idênticos. Às vezes, eles mostram exatamente a mesma cena; outras vezes, apenas reapresentam os mesmos cenários, personagens ou ideias que já estão na sua mente. É como se o cérebro estivesse insistindo em chamar sua atenção para algo que você precisa processar ou refletir.

Relacionadas

Inglaterra vai proibir energético a menores de 16: qual o risco da bebida?

Não é só para crianças: leite previne perda óssea e doenças crônicas

'Entrei em exaustão': eles contam por que abandonaram o veganismo

O que sonhos repetitivos podem revelar

Para a psicologia, os sonhos refletem o que já está presente em nossa mente. Por isso, anotá-los em um diário é uma prática recomendada para identificar padrões e compreender melhor os elementos recorrentes.

  • Embora não sejam premonitórios e não devam ser interpretados como sinais de eventos futuros, os sonhos recorrentes podem revelar mensagens do inconsciente;
  • O que lembramos ao acordar é o conteúdo manifesto, enquanto o conteúdo latente representa o simbólico, aquilo que o cérebro tenta tornar consciente;
  • Sonhos repetitivos podem estar ligados a experiências da rotina, memórias de infância ou mesmo sensações corporais -- como calor, frio, dores ou efeitos de cafeína e álcool.
  • Ainda há relação com medos, traumas, padrões de pensamento persistentes, preocupações ou emoções não resolvidas;
  • Em casos de apneia do sono, por exemplo, os sonhos recorrentes frequentemente envolvem sufocamento ou afogamento, refletindo o despertar parcial causado pela falta de oxigênio.

Como lidar com sonhos recorrentes

Nem todos os sonhos repetitivos causam incômodo; alguns podem ser agradáveis. No entanto, quando provocam angústia ou sofrimento, buscar ajuda de um psicólogo ou psiquiatra é indicado. A análise permite decodificar, entender e integrar o conteúdo do sonho à psique, o que frequentemente faz com que o sonho recorrente desapareça ou mude de tema.

Fatores ambientais também podem contribuir. Pessoas com apneia do sono, por exemplo, podem precisar de um exame chamado polissonografia para avaliar a qualidade do sono e os despertares.

Uso excessivo de cafeína, bebidas alcoólicas ou drogas estimulantes também pode ser um gatilho para sonhos repetitivos. Com atenção a esses fatores e orientação profissional, é possível lidar de forma saudável com esses episódios noturnos.

*Com informações de reportagem publicada em 23/06/2023

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Notícias

Cabeças de porco encontradas diante de mesquitas na França teriam sido colocadas por estrangeiros

Trinidad e Tobago diz que não recuperará corpos de embarcação atacada pelos EUA

'Mostra a Trump que Brasil tem liberdade', diz petista sobre voto de Fux

Macron recebe famílias de reféns mantidos em Gaza antes de conferência em Nova York

Canadá avalia laços com Israel após ataque no Catar, diz ministra das Relações Exteriores

Quando será o voto de Cármen Lúcia no julgamento de Bolsonaro? Veja ordem

Otan diz que abateu drones russos na Polônia

Zambelli participa por vídeo em audiência com hacker na Câmara e troca ataques: 'Mitomaníaco'

Exército nepalês controla Katmandu após protestos violentos

Zelenskiy diz que é preciso criar um escudo aéreo eficaz sobre Europa

Moraes autoriza Bolsonaro a passar por procedimento cirúrgico no domingo