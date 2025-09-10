Por que alguns sonhos se repetem e o que fazer para entender e evitar?

Muitas pessoas têm sonhos que se repetem com frequência, conhecidos como sonhos recorrentes. Esse tipo de experiência é mais comum do que parece.

Os sonhos repetidos também nem sempre são idênticos. Às vezes, eles mostram exatamente a mesma cena; outras vezes, apenas reapresentam os mesmos cenários, personagens ou ideias que já estão na sua mente. É como se o cérebro estivesse insistindo em chamar sua atenção para algo que você precisa processar ou refletir.

O que sonhos repetitivos podem revelar

Para a psicologia, os sonhos refletem o que já está presente em nossa mente. Por isso, anotá-los em um diário é uma prática recomendada para identificar padrões e compreender melhor os elementos recorrentes.

Embora não sejam premonitórios e não devam ser interpretados como sinais de eventos futuros, os sonhos recorrentes podem revelar mensagens do inconsciente;

O que lembramos ao acordar é o conteúdo manifesto, enquanto o conteúdo latente representa o simbólico, aquilo que o cérebro tenta tornar consciente;

Sonhos repetitivos podem estar ligados a experiências da rotina, memórias de infância ou mesmo sensações corporais -- como calor, frio, dores ou efeitos de cafeína e álcool.

Ainda há relação com medos, traumas, padrões de pensamento persistentes, preocupações ou emoções não resolvidas;

Em casos de apneia do sono, por exemplo, os sonhos recorrentes frequentemente envolvem sufocamento ou afogamento, refletindo o despertar parcial causado pela falta de oxigênio.

Como lidar com sonhos recorrentes

Nem todos os sonhos repetitivos causam incômodo; alguns podem ser agradáveis. No entanto, quando provocam angústia ou sofrimento, buscar ajuda de um psicólogo ou psiquiatra é indicado. A análise permite decodificar, entender e integrar o conteúdo do sonho à psique, o que frequentemente faz com que o sonho recorrente desapareça ou mude de tema.

Fatores ambientais também podem contribuir. Pessoas com apneia do sono, por exemplo, podem precisar de um exame chamado polissonografia para avaliar a qualidade do sono e os despertares.

Uso excessivo de cafeína, bebidas alcoólicas ou drogas estimulantes também pode ser um gatilho para sonhos repetitivos. Com atenção a esses fatores e orientação profissional, é possível lidar de forma saudável com esses episódios noturnos.

*Com informações de reportagem publicada em 23/06/2023