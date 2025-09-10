Topo

Notícias

Polônia relata 19 violações do espaço aéreo e três drones russos derrubados

10/09/2025 06h22

A Polônia registrou pelo menos 19 violações de seu espaço aéreo e três drones russos foram derrubados na madrugada de quarta-feira, informou o primeiro-ministro Donald Tusk.

"Dezenove violações foram identificadas e rastreadas com precisão... no momento temos a confirmação de que três drones foram abatidos", declarou o chefe de Governo no Parlamento, antes de destacar que este é um primeiro balanço provisório da incursão, que durou "toda a noite".

bo/avl/pb/fp

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Notícias

Novo Nordisk eliminará 9.000 postos de trabalho

Polônia relata 19 violações do espaço aéreo e três drones russos derrubados

Embaixador israelense defende ataque no Catar apesar das críticas dos Estados Unidos

França: cerca de 200 prisões realizadas pela manhã em jornada de bloqueios e greves pelo país

Dezenas de detidos no início de jornada de bloqueios na França

Exército nepalês patrulha ruas da capital após protestos que provocaram renúncia do primeiro-ministro

Onde assistir ao julgamento de Bolsonaro ao vivo hoje (10)? Como ver STF

Primeiro-ministro polonês relata 19 violações do espaço aéreo e diz que três drones russos foram derrubados

Bolsonaro pode ficar todo o período do julgamento em casa, sem ir ao STF?

'Brasil é nosso', diz manifestante que ajudou a estender bandeira dos EUA

7 esconderijos que atraem escorpiões dentro de casa e exigem cuidado