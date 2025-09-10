Polônia diz que derrubou drones russos em seu espaço aéreo

VARSÓVIA (Reuters) - A Polônia abateu drones que entraram em seu espaço aéreo nesta quarta-feira, sendo a primeira vez que se sabe que um país membro da Otan disparou tiros durante a guerra da Rússia na Ucrânia.

A Polônia disse que 19 objetos entraram em seu espaço aéreo durante um grande ataque aéreo russo na Ucrânia, e que abateu aqueles que representavam uma ameaça. O primeiro-ministro Donald Tusk disse que havia ativado o artigo quatro do tratado da Otan, segundo o qual os membros da aliança podem exigir consultas com seus aliados.

"Estamos lidando com uma provocação em grande escala", disse Tusk. "Estamos prontos para repelir tais provocações. A situação é séria, e ninguém duvida que devemos nos preparar para vários cenários."

A agência de notícias estatal russa RIA citou um diplomata russo que chamou as acusações de incursão de "infundadas" e disse que a Polônia não apresentou nenhuma prova de que os drones abatidos eram de origem russa.

Várias autoridades europeias descreveram a incursão como intencional e um sinal da escalada russa.

"O fato de que esses drones, que representavam uma ameaça à segurança, foram abatidos muda a situação política", disse Tusk.

O Comando Operacional das Forças Armadas da Polônia pediu aos moradores que ficassem em casa, com três regiões do leste em risco especial.

Países que fazem fronteira com a Ucrânia relataram que mísseis ou drones russos em certas ocasiões entraram em seu espaço aéreo no passado durante a guerra, mas não em uma escala tão grande, e não se sabe se eles os abateram. Duas pessoas foram mortas na Polônia em 2022 por um míssil de defesa aérea ucraniano que estava fora de controle.

O comando militar da Polônia disse que os radares rastrearam mais de 10 objetos e aqueles que poderiam representar uma ameaça foram "neutralizados". Pela manhã, o comando disse que as operações haviam sido concluídas.

(Reportagem de Lidia Kelly, David Shepardson, Steve Gorman, Andrea Shalal, Alan Charlish, Marek Strzelecki, Pawel Florkiewicz, Sabine Siebold)