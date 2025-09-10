Topo

Notícias

Polônia diz que derrubou drones russos em seu espaço aéreo

10/09/2025 06h51

VARSÓVIA (Reuters) - A Polônia abateu drones que entraram em seu espaço aéreo nesta quarta-feira, sendo a primeira vez que se sabe que um país membro da Otan disparou tiros durante a guerra da Rússia na Ucrânia.

A Polônia disse que 19 objetos entraram em seu espaço aéreo durante um grande ataque aéreo russo na Ucrânia, e que abateu aqueles que representavam uma ameaça. O primeiro-ministro Donald Tusk disse que havia ativado o artigo quatro do tratado da Otan, segundo o qual os membros da aliança podem exigir consultas com seus aliados.

"Estamos lidando com uma provocação em grande escala", disse Tusk. "Estamos prontos para repelir tais provocações. A situação é séria, e ninguém duvida que devemos nos preparar para vários cenários."

A agência de notícias estatal russa RIA citou um diplomata russo que chamou as acusações de incursão de "infundadas" e disse que a Polônia não apresentou nenhuma prova de que os drones abatidos eram de origem russa.

Várias autoridades europeias descreveram a incursão como intencional e um sinal da escalada russa.

"O fato de que esses drones, que representavam uma ameaça à segurança, foram abatidos muda a situação política", disse Tusk.

O Comando Operacional das Forças Armadas da Polônia pediu aos moradores que ficassem em casa, com três regiões do leste em risco especial.

Países que fazem fronteira com a Ucrânia relataram que mísseis ou drones russos  em certas ocasiões entraram em seu espaço aéreo no passado durante a guerra, mas não em uma escala tão grande, e não se sabe se eles os abateram. Duas pessoas foram mortas na Polônia em 2022 por um míssil de defesa aérea ucraniano que estava fora de controle.

O comando militar da Polônia disse que os radares rastrearam mais de 10 objetos e aqueles que poderiam representar uma ameaça foram "neutralizados". Pela manhã, o comando disse que as operações haviam sido concluídas.

(Reportagem de Lidia Kelly, David Shepardson, Steve Gorman, Andrea Shalal, Alan Charlish, Marek Strzelecki, Pawel Florkiewicz, Sabine Siebold)

As mais lidas agora

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Notícias

Acusada de matar marido e encontrada morta em cela: quem é Daniele Barreto?

Transmissão TV Justiça ao vivo hoje: assista julgamento de Bolsonaro no STF

Israel defende ataque contra o Hamas no Catar apesar da crítica de Trump

Passageiros enfrentam transtornos na Linha 4-Amarela após descarrilamento

STF ao vivo hoje: assista ao julgamento de Bolsonaro agora em tempo real

Após descarrilamento na Linha 4-Amarela, trens operam com restrições nesta quarta-feira

Programa de apoio a ambientalistas chega à Bahia nesta semana

Quem é Sébastien Lecornu, 4° primeiro-ministro em um ano e fiel aliado de Macron?

Brasil quer novo fórum internacional para negociar barreiras comerciais com base em questões climáticas, dizem fontes

Julgamento de Bolsonaro ao vivo hoje (10/9): assista sessão (4º dia) no STF

Moraes e Dino votam por condenação; Bolsonaro foi 'réu confesso', diz relator