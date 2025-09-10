Terceira academia de Toguro é investigada por furtar água da Sabesp

Uma terceira unidade da rede de academias Mansão Maromba —marca criada pelo influenciador Tiago Toguro— é suspeita de furtar água da Sabesp, responsável pelo abastecimento da capital.

O que aconteceu

Unidade fica na rua São Joaquim, na Liberdade, no centro de São Paulo. A Polícia Civil instaurou inquérito para investigar o caso.

Flagrante ocorreu em 2 de setembro. Uma ligação clandestina permitia fornecimento de água irregular no estabelecimento, segundo boletim de ocorrência ao qual o UOL teve acesso.

Sabesp havia cortado o fornecimento de água em fevereiro por falta de pagamento. A ligação clandestina foi feita para religar o hidrômetro e reativar o abastecimento. Havia também uma segunda ligação irregular conectada à rede, segundo registrado no BO.

Academia devia pelo menos R$ 53 mil nas contas de água. Procurada pelo UOL, a Sabesp confirmou a ocorrência e disse que aplicará multa de R$ 129,7 mil à unidade.

Unidade Maromba Liberdade nega irregularidades. A administração do local rechaçou a acusação de furto e alegou que havia um lacre no hidrômetro porque ele "estava exposto na rua". Ainda, ressaltou que "todas as contas estão em dia".

Sabesp diz que unidade pagou das contas em atraso após registro por furto. Entretanto, a companhia reforçou em nota que não foram quitados os juros e os valores da correção monetária pelos meses atrasados. O fornecimento de água foi restabelecido e os valores restantes serão cobrados nas próximas faturas.

Reincidência

Outras duas unidades que integram a rede Mansão Maromba já haviam sido autuadas por suspeita de furtar água da Sabesp. Os flagrantes, ocorridos na zona leste da capital e na região metropolitana, foram feitos por técnicos da concessionária e denunciados à Polícia Civil de São Paulo, que instaurou inquéritos para apurar os fatos.

No mês passado, foram identificadas irregularidades na Maromba do Parque Savoy City, na zona leste. Sabesp estimou prejuízo de R$ 254 mil neste caso.

Já na unidade de Suzano, o flagrante ocorreu em julho. Prejuízo foi calculado em R$ 130 mil, segundo a Sabesp.

Multas pelas supostas irregularidades não foram pagas. O UOL apurou que a multa referente à unidade de Suzano venceu no dia 4 de setembro. Já a multa aplicada ao estabelecimento localizado no Parque Savoy venceu ontem.

O UOL procurou a Polícia Civil de São Paulo para pedir atualizações do caso, mas não obteve retorno. A reportagem tentou contato com a Mansão Maromba por e-mail e por WhatsApp, mas não teve resposta. Em ambos os casos, o espaço segue aberto para manifestação.

Furto de água é crime

Furtar água é crime previsto no artigo 155 do Código Penal. A punição varia de dois a oito anos de detenção, além do pagamento de multa.

O que é considerado furto de água? A legislação caracteriza como consumo irregular ligações clandestinas para desviar o líquido do sistema de abastecimento e adulteração do hidrômetro, entre outras formas que visam fraudar a medição correta do consumo de água.

O que é a Mansão Maromba

Mansão Maromba é uma marca idealizada pelo influenciador Tiago Toguro. O nome do projeto é usado para se referir a um reality criado por Toguro, uma marca de bebidas e também a rede de academias de musculação.

Toguro contabiliza mais de 9,7 milhões de seguidores no Instagram. Formado em educação física, ele ganhou notoriedade com conteúdo relacionado ao universo fitness e soma mais de um bilhão de visualizações em dois canais no YouTube.

Ele já se envolveu em polêmicas e chegou a ser preso em janeiro deste ano por desacato à polícia em Santa Catarina. O influenciador também já foi indiciado pela Polícia Civil do Rio de Janeiro por homicídio culposo após se envolver no atropelamento de um motociclista em 2023 — a vítima tinha 30 anos na época. O caso ainda é investigado pelas autoridades do Rio.