Polícia interdita fábrica de reciclados sem licenciamento no Rio

10/09/2025 20h16

Uma fábrica de reaproveitamento de material reciclado que operava de forma ilegal no bairro de Cordovil, na zona norte do Rio, foi fechada nesta quarta-feira (10) em ação conjunta da Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade e da Polícia Civil. O depósito operava clandestinamente como fábrica de reaproveitamento de sólidos

Os agentes identificaram que o endereço era responsável por diversos crimes ambientais, como poluição do solo, disposição irregular de resíduos e falta de licenciamento ambiental. O responsável pelo local foi conduzido à 38ª delegacia policial, onde foi autuado em flagrante por crime ambiental. Somadas, as multas podem chegar a R$ 1,7 milhão.

"Essa ação expõe a importância de fiscalizações dos órgãos ambientais junto dos agentes de segurança pública. A cooperação entre órgãos otimiza o trabalho de combate aos crimes ambientais, aumentando a celeridade e a eficácia na proteção do nosso meio ambiente", avaliou o secretário do Ambiente e Sustentabilidade, Bernardo Rossi.

