PM diz que homem que pôs fogo em banheiros no DF queria furtar metais

Momento em que a polícia identifica rapaz suspeito de fazer incêndio na Esplanada durante julgamento de Bolsonaro
Do UOL, em Brasília

10/09/2025 19h45

Um dos policiais militares que prenderam o morador de rua suspeito de incendiar banheiros químicos na Esplanada dos Ministérios, em Brasília, afirmou que o homem queria roubar metais das estruturas. O incêndio ocorreu a dois quilômetros do local onde ocorria o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), no STF (Supremo Tribunal Federal).

O que aconteceu

Em depoimento na Polícia Civil, o morador de rua ficou calado. O delegado Sérgio Ronaldo Bautzer, da 5ª DP, o indiciou por crime de incêndio. "Foram apreendidos dois bujões de gás butano [latas do tamanho de tinta spray, mas com material inflamável] e um isqueiro, objetos compatíveis com a prática incendiária, reforçando o liame entre sua conduta e o resultado delituoso", escreveu o policial no relatório do inquérito.

Um dos policiais que o prendeu, o soldado Ricardo Victor de Castro Silva, destacou que ele pretendia roubar parte das estruturas. "O suspeito foi localizado e detido nas imediações do local do sinistro, ocasião em que relatou aos policiais militares que pretendia retirar as hastes de ferro que sustentavam a estrutura dos banheiros químicos", registrou.

O rapaz já havia sido preso outras quatro vezes, uma por violência doméstica, duas por furto e uma por porte de arma branca. Uma equipe de policiais militares observou imagens de câmeras de vigilância do Ministério da Gestão e Inovação e, a partir delas, fez buscas na região e encontrou o rapaz, nas proximidades da rodoviária.

O rapaz foi identificado devido ao boné que usava e uma camiseta azul e mochila, que aparecem nas imagens das câmeras. Os PMs o encontraram andando nas imediações da Rodoviária do Plano Piloto.

A audiência de custódia do morador de rua deveria ter ocorrido hoje, mas não há informações sobre o resultado. "A Defensoria Pública terá contato com ele durante a audiência de custódia e prestará toda a assistência jurídica necessária", afirmou ao UOL o chefe do Núcleo Criminal de Brasília da Defensoria Público, Thiago Sotana. "Em oitiva perante o delegado, o acusado permaneceu em silêncio."

O crime

Dez banheiros químicos pegaram fogo na Esplanada na manhã de ontem, a cerca de 2 quilômetros do STF. Um jovem de 22 anos, que se apresenta como pedreiro e estudante, foi preso horas depois.

Em nota, os bombeiros informaram que o incêndio não feriu ninguém. "Chegando ao local, a equipe se deparou com intensa fumaça e chamas altas. Imediatamente, os militares armaram linhas de mangueiras e iniciaram o combate direto ao fogo. Em poucos minutos as chamas foram rapidamente controladas e extintas. Só depois se pôde constatar que se tratava de aproximadamente dez banheiros químicos", afirmou a corporação.

Os banheiros químicos estavam naquele local por causa das comemorações da Independência, no último domingo. A reportagem esteve no local do incêndio enquanto os bombeiros ainda apagavam o fogo, no canteiro central da Esplanada, entre o Museu Nacional e o Setor de Autarquias Norte.

