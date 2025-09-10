Topo

Notícias

PM ambiental fecha dez fábricas clandestinas de balões em São Paulo

10/09/2025 20h02

Uma operação da Polícia Militar Ambiental nesta quarta-feira (10) fechou dez fábricas clandestinas de balões na região metropolitana de São Paulo. Três pessoas foram presas e 109 balões apreendidos.

Também foram recolhidas partes de balões em produção, 69 artefatos explosivos e três armas de fogo. Três animais silvestres foram resgatados.

Notícias relacionadas:

A ação, realizada em parceria com o Ministério Público (MP-SP) deu continuidade à Operação Cangalha, deflagrada em agosto com o fechamento de outras duas fábricas e apreensão de 88 balões.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública, até agosto deste ano, 94 balões foram apreendidos e 19 pessoas autuadas pelo crime, com aplicação de cerca de R$ 400 mil em multas. Em 2024, a PM Ambiental aplicou mais de R$ 1 milhão em multas ligadas à atividade baloeira.

É proibida a soltura de balões festivos, em razão do risco de incêndios, dano a patrimônio público e privado e acidentes aeronáuticos.

A pena por fabricar e soltar balões pode chegar a três anos de prisão. A denúncia pode ser feita de forma anônima. 

Seca amplia riscos de incêndios

O estado de São Paulo enfrenta um período intenso de seca, com risco elevado de início e propagação de incêndios em plantações e áreas de vegetação.

A Defesa Civil enviou o terceiro alerta da temporada para baixa umidade e alto risco de incêndios em 466 dos 645 municípios paulistas.

O alerta abrange as seguintes cidades: Sorocaba, Campinas, Ribeirão Preto, Bauru, São José do Rio Preto, Araçatuba, Presidente Prudente, Marília, Araraquara, Barretos, Franca e Itapeva.

A mensagem foi enviada aos celulares dos moradores com recomendação para que bebam bastante água, evitem atividades físicas ao ar livre nos períodos mais quentes do dia e umidifiquem os ambientes internos.

O primeiro alerta sobre o tema, utilizando o sistema Cell Broadcast (CBC), foi emitido em 14 de agosto de 2025, para 82 municípios paulistas. O segundo, de 8 de setembro, incluiu 111 cidades.

As mais lidas agora

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Notícias

Aposentado, artilheiro Martins Moreno quer voltar à seleção boliviana, mas técnico veta

Pessoa detida após assassinato de ativista Charlie Kirk nos EUA é solta (FBI)

SP Open: Luisa Stefani e Timea Babos vencem em estreia das duplas

Gana receberá imigrantes da África Ocidental deportados pelos EUA

Maioria do STF condena Braga Netto por abolição do estado de Direito

Lula diz que enviará projeto de lei para incentivar futebol feminino

Fux vota para absolver Bolsonaro de todos os crimes na trama golpista

Milei, da Argentina, veta lei de financiamento universitário

Senador dos EUA propõe projeto para isentar empresas de IA de cumprir regulações

Câmara aprova Fundação Caixa para apoio de políticas públicas

Catar condena comentários "imprudentes" de Netanyahu sobre escritório do Hamas