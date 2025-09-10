Topo

Notícias

Pilotos alemães admitem dormir durante voos devido ao cansaço

10/09/2025 14h01

Um sindicato alemão de pilotos afirmou, nesta quarta-feira (10), que dormir durante os voos se tornou uma "realidade preocupante" para seus membros e alertou sobre o "aumento do cansaço" no setor.

O sindicato Vereinigung Cockpit afirmou que realizou uma pesquisa com mais de 900 pilotos nas últimas semanas, na qual 93% deles admitiu ter dormido durante algum voo nos últimos meses.

Embora tenha alertado que a pesquisa "não era representativa", o sindicato indicou que 44% dos pilotos entrevistados dormia "regularmente" durante os voos, 12% em todos os voos, enquanto 7% não se lembrava com que frequência o fazia.

"Dormir se tornou comum nas cabines dos aviões alemães", afirmou Katharina Dieseldorff, vice-presidente da Vereinigung Cockpit.

"O que no início começou como uma medida de recuperação, a curto prazo se converteu em uma resposta permanente à pressão estrutural. Um breve cochilo não é crítico por si só. Mas uma tripulação de cabine permanentemente exausta representa um risco significativo", acrescentou Dieseldorff.

A responsável declarou que a escassez de pessoal e o "aumento da pressão operacional" agravaram a situação dos pilotos, especialmente durante os meses de verão.

O sindicato, que disse representar 10 mil pilotos e tripulantes de cabine na Alemanha, incluindo aqueles que ainda estão em formação, definiu o cochilo como "fases de descanso controladas durante a fase de voo".

jsk/fz/hgs/mb/jmo/aa

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Notícias

Moraes autoriza ida de Bolsonaro ao hospital após julgamento

Pilotos alemães admitem dormir durante voos devido ao cansaço

IPCF indica momento positivo para compra de fertilizante para safra de verão

Jovem sofre parada cardíaca e morre durante procedimento nos glúteos no RJ

Chefe do Pentágono adverte Maduro que 'a bola está com ele'

Quem é a esposa de ex-premiê do Nepal que morreu queimada em protesto

Nova treinadora da seleção feminina da Espanha não descarta retorno de Jenni Hermoso

Polônia alerta para o risco de escalada após derrubar drones russos com ajuda da Otan

Navio de 110 anos que passou por 2 guerras vira hotel de luxo na Indonésia

Lula: em vez de ficar brigando, Trump deveria conhecer sistema interligado de energia do País

Trump reconhece que 'Rússia está violando o espaço aéreo da Polônia'