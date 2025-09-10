Pilotos alemães admitem dormir durante voos devido ao cansaço

Um sindicato alemão de pilotos afirmou, nesta quarta-feira (10), que dormir durante os voos se tornou uma "realidade preocupante" para seus membros e alertou sobre o "aumento do cansaço" no setor.

O sindicato Vereinigung Cockpit afirmou que realizou uma pesquisa com mais de 900 pilotos nas últimas semanas, na qual 93% deles admitiu ter dormido durante algum voo nos últimos meses.

Embora tenha alertado que a pesquisa "não era representativa", o sindicato indicou que 44% dos pilotos entrevistados dormia "regularmente" durante os voos, 12% em todos os voos, enquanto 7% não se lembrava com que frequência o fazia.

"Dormir se tornou comum nas cabines dos aviões alemães", afirmou Katharina Dieseldorff, vice-presidente da Vereinigung Cockpit.

"O que no início começou como uma medida de recuperação, a curto prazo se converteu em uma resposta permanente à pressão estrutural. Um breve cochilo não é crítico por si só. Mas uma tripulação de cabine permanentemente exausta representa um risco significativo", acrescentou Dieseldorff.

A responsável declarou que a escassez de pessoal e o "aumento da pressão operacional" agravaram a situação dos pilotos, especialmente durante os meses de verão.

O sindicato, que disse representar 10 mil pilotos e tripulantes de cabine na Alemanha, incluindo aqueles que ainda estão em formação, definiu o cochilo como "fases de descanso controladas durante a fase de voo".

