Topo

Notícias

PF prende homem condenado por atentado ao aeroporto de Brasília

10/09/2025 16h26

Atentado

Segundo a investigação policial, George Washington veio do Pará para Brasília, onde se juntou às manifestações de apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro.

No acampamento de bolsonaristas montado em frente ao Quartel-General do Exército, em Brasília, o empresário se juntou a Alan Diego dos Santos Rodrigues e Wellington Macedo de Souza, com quem planejou o atentado a bomba, de acordo com o relatório da Polícia Civil do DF sobre o caso.

Ainda segundo as investigações, os três pretendiam causar um episódio de grande comoção social. A ideia seria precipitar uma intervenção militar no país. De início, pensaram em explodir alguma instalação elétrica, mas de última hora resolveram instalar o explosivo junto a um caminhão de querosene estacionado perto do aeroporto, diz o relato policial.

George Washington foi condenado como sendo o responsável pela fabricação da bomba, cuja explosão falhou. Ele foi preso ainda no dia do atentado.

O episódio foi citado por Moraes no julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro pelo crime de golpe de Estado. Em voto proferido na terça (9), o ministro mencionou o ataque para exemplificar atitudes extremistas de apoiadores do ex-presidente. 

As mais lidas agora

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Notícias

Como uma pessoa vira santo na Igreja Católica? Conheça as 6 regras

Conselheiro de Trump, mais perto de se tornar governador do Fed

'Não se pode dizer que não aconteceu nada', disse Fux em março

Quando será o voto de Zanin no julgamento de Bolsonaro? Veja ordem oficial

Fux compara 8/1 a manifestações de julho de 2013 e cita black blocs

Netanyahu deve ser "levado à Justiça", pede premiê do Catar

Príncipe Harry visita o pai, Charles III, em primeiro encontro desde 2024

Terceira academia de Toguro é investigada por furtar água da Sabesp

Conab adia para semana que vem leilões de Pepro e PEP para feijão

Novo portal permite consulta a decisões do INSS e facilita contestação

Homem tenta invadir Planalto de madrugada, leva tiros de borracha e é preso