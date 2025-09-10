Paulo Figueiredo diz que ministro Fux 'honra a toga'

"A diferença do voto do ministro Fux para os demais está inclusive no nível intelectual. A diferença entre um discurso político e uma tese jurídica. Não há como negar que Fux honra a toga", disse Paulo Figueiredo nesta quarta-feira, 10

O neto do ex-presidente da ditadura militar João Batista Figueiredo e aliado do deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) fez a declaração em seu perfil na rede social X. A afirmação ocorre em meio ao voto do ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro por tentativa de golpe. Fux questiona a competência da Primeira Turma e do próprio Supremo para julgar o capitão reformado.