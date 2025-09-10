Passageiros enfrentam transtornos na Linha 4-Amarela após descarrilamento

Passageiros da estação Vila Sônia, da Linha 4-Amarela do metrô de São Paulo, enfrentam longas filas na manhã de hoje em decorrência do descarrilamento de um trem na via ontem.

O que aconteceu

Trecho entre as estações Vila Sônia e Morumbi opera com velocidade reduzida e maiores intervalos entre as composições. Para reduzir o congestionamento de usuários, a ViaQuatro, concessionária que administra a linha, vai disponibilizar nove ônibus da empresa que vão de Taboão da Serra, cidade na região metropolitana de São Paulo, até o Morumbi, com parada na estação Vila Sônia.

Passageiros enfrentam longas filas nesta manhã. Após a reabertura da estação terminal Vila Sônia, às 4h40, há filas e controles de acesso, mas os passageiros se aglomeram nas plataformas e nos acessos da parada.

Governo Tarcísio vai notificar empresa para cobrar informações após descarrilamento. A Artesp (Agência de Transporte do Estado de São Paulo) afirmou em nota que está acompanhando a ocorrência e o trabalho da concessionária, assim como as medidas que estão sendo adotadas para reestabelecimento do serviço. Após o relatório, a concessionária pode ser multada.

Trem saiu dos trilhos às 9h59. A composição descarrilou no túnel entre as estações Vila Sônia - Profª Elisabeth Tenreiro e São Paulo-Morumbi, da Linha 4-Amarela, no sentido Luz. "Não há feridos. Os clientes já foram retirados e receberam atendimento dos agentes da concessionária", afirmou a ViaQuatro, que gere as operações da linha, ao UOL.

O Sindicato dos Metroviários de São Paulo pediu "apuração rigorosa" da ocorrência. Para a entidade, o descarrilamento ressalta os riscos do tráfego na linha sem operador.