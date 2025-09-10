Topo

Notícias

Para Fux, mensalão é que foi uma abolição do Estado democrático de Direito

do UOL

Do UOL, em São Paulo e em Brasília

10/09/2025 16h25Atualizada em 10/09/2025 16h28

O ministro Luiz Fux afirmou durante seu voto no julgamento da trama golpista no STF que o 'mensalão sim foi uma abolição do Estado democrático' de Direito.

"Buscavam por meios escusos e ilícitos e, mediante condutas criminosamente articuladas, corromper o exercício do poder, ultrajar a dignidade das instituições republicanas, apropriar-se da coisa pública, dominar o Parlamento e controlar a qualquer custo o exercício do poder estatal. Isso sim, é abolição do Estado democrático", disse Fux, em relação ao caso do mensalão (ação penal 470), julgado pelo STF entre 2012 e 2014.

Sem citar nomes, o ministro afirmou que o mensalão foi uma forma de "golpe gradual", baseado na usurpação do patrimônio público por um governo eleito para a compra de apoio necessário à sua manutenção no poder político, desequilibrando a disputa eleitoral e desestimulando o surgimento de opositores. "Essa situação foi assim descrita pela Procuradoria-Geral da República em sua denúncia da ação penal 470."

A declaração de Fux gerou incômodo entre parlamentares petistas que assistem presencialmente ao julgamento. "Isso sim, isso aqui não?" indagou a deputada Maria do Rosário ao deputado Rogério Correia, ambos do PT.

As mais lidas agora

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Notícias

Príncipe Harry visita o pai, Charles III, em primeiro encontro desde 2024

Terceira academia de Toguroé investigada por furtar água da Sabesp

Conab adia para semana que vem leilões de Pepro e PEP para feijão

Homem tenta invadir Planalto de madrugada, leva tiros de borracha e é preso

Netanyahu deve ser "levado à Justiça", pede premiê do Catar

Filhos de Bolsonaro exaltam voto de Fux nas redes sociais e pedem anulação de julgamento

Vietnã recebe 1ª carga de carne bovina do Brasil, diz Ministério da Agricultura

Para Fux, mensalão é que foi uma abolição do Estado democrático de Direito

Ataque israelense no Catar "matou qualquer esperança" para reféns em Gaza (premiê do Catar)

Netanyahu deve ser "levado à Justiça", diz premiê do Catar à CNN

Ativista de direita Charlie Kirk é baleado em universidade nos EUA (imprensa)