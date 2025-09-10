Topo

Notícias

Para Fux, condutas da trama golpista não se encaixam no crime de organização criminosa

Brasília

10/09/2025 12h24

O ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal (STF), afirmou nesta quarta, 10, que é "incontroverso" que os fatos narrados na denúncia da ação penal da tentativa de golpe de estado não preenchem os requisitos do crime de organização criminosa. O ministro destacou a "absoluta ausência" dos pressupostos de incidência da lei de organizações criminosas.

Na avaliação do ministro, a "improcedência da acusação é manifesta". Não estando presentes "condições necessárias para a classificação da conduta como organização criminosa. Na visão de Fux, as condutas narradas pela PGR "se encaixam melhor no concurso de pessoas", vez que o Ministério Público Federal "não narrou que os réus pretendiam praticar crimes de forma permanente".

As mais lidas agora

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Notícias

Delgatti diz que Zambelli ordenou invasão ao CNJ: 'Pode falar que mandei'

Como bloqueio de 26 redes sociais no Nepal derrubou governo e causou mortes

Motorista bate Porsche em poste, abandona carro e foge antes da polícia chegar

Torcedor do Oviedo é preso por fazer gestos racistas contra Mbappé

Relatório vincula produtores de energias fósseis ao aumento das ondas de calor

Ações da Oracle sobem quase 40% por previsão de crescimento vinculado à IA

Primeira Turma do STF forma maioria para manter a delação de Mauro Cid

Para Fux, condutas da trama golpista não se encaixam no crime de organização criminosa

Starmer demonstra apoio a embaixador britânico nos EUA em caso de carta a Epstein

Conselho de Segurança da ONU adia reunião sobre ataque israelense no Catar para quinta-feira

Papa Leão 14 escreve primeiro documento sobre necessidades dos pobres, dizem fontes