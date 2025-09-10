Topo

Notícias

Oxford Economics: Após eleições, Milei deve priorizar reconstruir reservas ante conter inflação

São Paulo

10/09/2025 18h42

O governo do presidente argentino, Javier Milei, enfrentará um dilema político crucial após os resultados das eleições de meio de mandato, diz a Oxford Economics. No cenário base da consultoria, a administração Milei deve mudar a prioridade do controle da inflação para focar na acumulação de reservas, além de abordar a sobrevalorização de 20% do peso argentino para fomentar um fluxo constante de dólares.

No entanto, essa mudança pode acarretar custos políticos nas eleições de 2027, alerta a Oxford.

"No cenário alternativo, Milei mantém seu foco no controle da inflação por meio da contínua intervenção no mercado cambial. No entanto, essa abordagem dependeria de altas taxas de juros reais, que pesam sobre a atividade econômica", acrescenta.

Esse cenário assume que o presidente manterá o apoio dos investidores internacionais, uma suposição cada vez mais incerta, à medida que as críticas à sua gestão da taxa de câmbio aumentam, pontua a consultoria.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Notícias

Assassino de ativista americano Charlie Kirk continua à solta (universidade)

Ativista de direita Charlie Kirk morre após ser baleado nos EUA

Wall Street fecha sem tendência definida, cautelosa antes de dado de inflação

Três ex-agentes do FBI acusam atual diretor de politizar agência

Líder de megaigreja mexicana é acusado de tráfico sexual nos EUA

Aprovada urgência de PL que libera R$ 1,5 bi para saúde e educação

Rússia condena ataque israelense ao Catar e diz que é "violação grave" da Carta da ONU

Fux vota pela absolvição de ex-comandante da Marinha Almir Garnier

Julgamento de Bolsonaro movimenta internet e Dino sofre ameaças inspiradas no Nepal

Trump afirma que ativista de direita Charlie Kirk "está morto"

Pescadores atingidos por queda de barragem do Fundão recebem benefício