Topo

Notícias

Otan diz que abateu drones russos na Polônia

Drone danificado após cair na vila de Czosnowka, no leste da Polônia - Dariusz Stefaniuk/Dariusz Stefaniuk via REUTERS
Drone danificado após cair na vila de Czosnowka, no leste da Polônia Imagem: Dariusz Stefaniuk/Dariusz Stefaniuk via REUTERS
do UOL

Do UOL

10/09/2025 15h05

Polônia derruba drones russos e convoca Otan

  • Primeira retaliação da aliança: Drones lançados durante ataques russos à Ucrânia atravessaram a fronteira e foram abatidos por caças poloneses e aliados, marcando a primeira vez que um membro da Otan abre fogo contra alvos russos na guerra.
  • Alerta de conflito: O premiê Donald Tusk afirmou que o país está "mais perto de um conflito aberto" desde a 2ª Guerra e invocou o Artigo 4 do tratado para consultas emergenciais.
  • Repercussão: União Europeia e aliados condenaram a violação; Moscou negou responsabilidade e disse que as acusações são infundadas.

A guerra das tarifas

EUA pressionam UE a sobretaxar China e Índia para sufocar Moscou

  • Tarifas como arma geopolítica: A Casa Branca pediu que a União Europeia imponha tarifas de até 100% sobre importações da China e da Índia, argumentando que esses países financiam a guerra ao comprar petróleo russo.
  • Risco de escalada: Especialistas temem que a medida aprofunde a fragmentação do comércio global e provoque retaliações; Bruxelas ainda não se pronunciou.

União Europeia planeja sanções contra ministros e colonos israelenses

UE planeja sanções a ministros extremistas e colonos israelenses

Onda de protestos na França

'Bloquons tout': protestos bloqueiam cidades na França

Guerra dos remédios

Novo Nordisk cortará 9 mil vagas na guerra dos remédios

  • Reestruturação pesada: A fabricante de Wegovy e Ozempic anunciou corte de 9 000 empregos (11% do quadro) para economizar o equivalente a quase R$ 7 bilhões por ano.
  • Mercado competitivo: A empresa diz que o ajuste permitirá foco em pesquisas de obesidade e diabetes frente à forte concorrência.

As mais lidas agora

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Notícias

Otan diz que abateu drones russos na Polônia

Zambelli participa por vídeo em audiência com hacker na Câmara e troca ataques: 'Mitomaníaco'

Exército nepalês controla Katmandu após protestos violentos

Moraes autoriza Bolsonaro a passar por procedimento cirúrgico no domingo

Príncipe Harry visita rei Charles III pela primeira vez desde 2024

EUA quer investimentos da Coreia do Sul, enquanto avião busca sul-coreanos detidos no país

Radical islâmico que matou 3 na Alemanha é condenado à prisão perpétua

Bolsonaro não pediu a Moraes para ser internado por 'estar morrendo'

Catorze promotores são indiciados por corrupção na Venezuela

Advogados de réus acusados de tentativa de golpe avaliam que voto de Fux 'lava a alma'

Presidente de Israel em Londres para protestar contra reconhecimento do Estado palestino