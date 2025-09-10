Broncas, indiretas e microfones abaixados: os bastidores do julgamento

O quarto dia do julgamento da trama golpista no STF (Supremo Tribunal Federal) teve bronca por uso de celular, microfones abaixados durante voto e indiretas. Com o placar de 2 a 0 pela condenação dos réus, a Primeira Turma do STF retomou hoje o julgamento com o voto do ministro Luiz Fux.

STF ao vivo hoje: siga 4º dia de julgamento de Bolsonaro e "núcleo 1" da trama golpista

Veja os bastidores do julgamento

Enquanto Fux profere o voto, os microfones de três ministros estão abaixados. Diferente do que vinha ocorrendo até então no julgamento, três ministros da Turma —Alexandre de Moraes, Flávio Divo e Cármen Lúcia—, começaram a sessão de hoje com os microfones abaixados, além de não estarem olhando para o colega, o que já indica que não devem mesmo se manifestar ao longo do voto de Fux. O único que não está com microfone abaixo é o presidente da Turma, ministro Cristiano Zanin.

Ontem, Fux deixou claro que não queria ser interrompido ao longo de seu voto. A reclamação foi feita após uma interrupção de Dino durante o voto de Moraes.

O ministro Alexandre de Moraes durante quarto dia do julgamento no STF Imagem: EVARISTO SA/AFP

Seguranças do STF interromperam parlamentares usando o celular. O primeiro a ser abordado foi o deputado federal Rogério Correia (PT-MG) que estava mexendo no celular e se levantado. Uma segurança pediu para ele não levantar o aparelho, pois poderia parecer que estava tirando fotos, o que é proibido durante o julgamento. O segundo foi o deputado federal Otoni de Paula (MDB-RJ) que estava com o celular no ouvido e foi abordado por um segurança que o avisou da proibição de fazer ligações dentro da sala.

Quem desrespeitar as regras do STF pode ser conduzido para fora da sala, o que não ocorreu até o momento. Durante a sessão todos os presentes devem seguir as rigorosas regras do tribunal que veda manifestações de qualquer tipo, uso de celular e registro de imagens, seja fotos ou vídeos. Diante das regras, os seguranças ficam atentos até com as pessoas que levantam um pouco mais o celular, como foi o caso de Correia.

Fux faz voto recheado de indiretas a Moraes. Com mais de uma hora de voto, o ministro fez inúmeras menções à importância do papel do juiz, à necessidade dele ser "equidistante" das partes e lembrou que o STF serve de referência para o Judiciário de todo o país. Segundo a colunista do UOL Thais Bilenky, olhou para Moraes, relator da ação, ao dizer: "Estou evitando citar nomes dos colegas, acho desconfortável e deselegante". Votou para anular o processo contra Jair Bolsonaro (PL) e sete aliados. Por ora, o placar é de 2 a 0 (votos de Moraes e Dino) em prol da condenação.

Participaram desta cobertura

Ana Paula Bimbati, Anna Satie, Bruno Luiz e Eduarda Esteves, do UOL, em São Paulo

Mateus Coutinho, Lucas Borges Teixeira e Leticia Casado, do UOL, em Brasília