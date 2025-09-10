Topo

Notícias

Órgão fiscalizador dos EUA revisará coleta e divulgação de dados em meio à pressão de Trump

São Paulo

10/09/2025 15h59

O Escritório do Inspetor Geral do Departamento de Trabalho dos Estados Unidos anunciou nesta quarta-feira, 10, a abertura de uma revisão do que chama de "desafios" no processo de coleta e divulgação de importantes dados econômicos.

O procedimento acontece em meio à campanha da Casa Branca contra revisões frequentes em indicadores do mercado de trabalho.

No mês passado, o presidente norte-americano, Donald Trump, demitiu a então comissária do Departamento de Estatísticas do Trabalho (BLS), Erika McEntarfer, após a decepção com números do relatório de emprego, o payroll.

O Inspetor Geral funciona como uma espécie de controladoria interna que fiscaliza as agências do governo. Em carta, o órgão disse que focará nos desafios e estratégias de mitigação para a coleta dos índices de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) e ao produtor (PPI, na sigla em inglês), além da coleta e divulgação, incluindo revisão, do payroll mensal.

As mais lidas agora

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Notícias

Juíza dá risada ao reconhecer preso em audiência: 'Você aqui de novo?'

Comentarista Charlie Kirk é atingido por tiros na Universidade Utah Valley, diz NBC News

Ativista de direita Charlie Kirk é baleado em universidade nos EUA (imprensa)

Julgamento no STF: apoio a Fux supera crítica no debate das redes sociais

Descarrilamento: entenda por que a normalização da Linha Amarela ainda deve demorar

USDA deve reduzir estimativas de produção para soja e milho, dizem analistas

'Lei exige deposição de governo para configurar crime de golpe', argumenta Fux em voto

Inundações na Indonésia deixam pelo menos 13 mortos

Por que descobertas da Nasa dão pistas sobre possíveis sinais de vida em Marte

Quem falta votar no julgamento de Bolsonaro? Veja ordem de ministros

Bombardeios israelenses no Iêmen deixam mais de 30 mortos