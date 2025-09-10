Daniela Lima: 'Voto de Fux após condenações do 8/1 gera clima de espanto'

O voto do ministro Luiz Fux, que questionou a competência do Supremo Tribunal Federal para julgar Jair Bolsonaro e o núcleo central do 8 de janeiro, causou espanto entre ministros, afirma a jornalista Daniela Lima no UOL News, do Canal UOL.

Segundo Daniela Lima, integrantes do STF apontam contradição, já que Fux votou com a maioria para condenar mais de 400 pessoas nos mesmos casos. A fala agora reforça discursos críticos ao Supremo e pode municiar questionamentos internacionais.

O clima, me relatou um experiente ministro da Corte, é de espanto. Explico: o ministro Luiz Fux condenou mais de 400 pessoas no STF pelos crimes do 8 de janeiro, que agora ele diz, no caso de Bolsonaro, que não deveriam ser tratados no Supremo. Daniela Lima, colunista do UOL

Daniela Lima explica que ministros consideram a competência do Supremo uma questão já pacificada, conectando atos de Bolsonaro desde 2021 às ações de 8 de janeiro. O voto de Fux, segundo ela, isola o ministro e pode ter consequências práticas para magistrados já alvo de sanções.

Me relatou o ministro: decidimos, por maioria, se não me engano, oito votos que os fatos anteriores estão conectados ao caso, ou seja, que como Bolsonaro, segundo a acusação, começou em 2021, e foi assim que os ministros Alexandre de Moraes e Flávio Dino entenderam, a tratar do processo de deslegitimação das eleições, das urnas, e até em 2022, ainda como presidente, numa reunião ministerial gravada a mando dele, o então presidente Bolsonaro, falar em virada de mesa antes da votação acontecer, tudo isso arrasta o caso para o Supremo. Essa é uma questão pacificada, decidida pelo plenário. Por isso, me relatou este experiente ministro, o espanto da corte. Daniela Lima

Integrantes do STF avaliam que a fala de Fux pode fortalecer argumentos usados por críticos internacionais, especialmente nos EUA, e abrir caminho para que a defesa de Bolsonaro questione o julgamento na Corte Interamericana de Direitos Humanos.

Os integrantes do Supremo dizem que o que falou o Fux até agora não só municia o discurso de Donald Trump de que houve cerceamento de defesa e de que o Supremo não é competente para julgar, municia as sanções americanas. Isso quem dizem são os integrantes do Supremo, mas eles afirmam que, ao citar o Estatuto Internacional dos Direitos Humanos e jurisprudência estrangeira, Fux também abre uma porta para que a defesa de Bolsonaro, como tem todo o direito de fazer, vá questionar na Corte Interamericana de Direitos Humanos o julgamento do Supremo até agora. Daniela Lima

A jornalista avalia que, apesar do isolamento de Fux, sua posição serve de munição para discursos contrários ao STF no Congresso e nas redes, além de expor debates internos sobre coerência e impactos institucionais.

É praticamente impossível que o entendimento do ministro Luiz Fux, até pela jurisprudência larga do Supremo nesses mais de 400 casos e no que diz respeito ao 8 de janeiro até aqui, tenha ou encontre solidariedade nos demais integrantes da Primeira Turma, mas ela trará consequências práticas, em especial para os magistrados da primeira turma, que já são alvos de sanções. Daniela Lima

Veja a íntegra do programa: