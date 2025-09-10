Topo

Notícias

Novo Nordisk corta 9 mil empregos globalmente para economizar US$ 1,3 bilhão

São Paulo

10/09/2025 08h43

A Novo Nordisk anunciou que cortará cerca de 11% da sua força de trabalho global para economizar 8 bilhões de coroas dinamarquesas (US$ 1,3 bilhão) até o final de 2026, conforme comunicado divulgado nesta quarta-feira, 10. No total, serão eliminados aproximadamente 9 mil dos 78.400 cargos existentes na empresa atualmente, com corte de 5 mil empregos apenas na Dinamarca.

A farmacêutica multinacional atribuiu a decisão à necessidade de aumentar a velocidade de transformação e redirecionar recursos para ampliar seu portfólio de medicamentos para diabetes e obesidade. Em contrapartida, a Novo Nordisk espera um impacto negativo de 6 pontos porcentuais no lucro operacional deste ano, projetado entre 4% a 10%. No guidance emitido em agosto, a companhia esperava alta no lucro operacional entre 10% a 16% em 2025.

Os próximos resultados financeiros completos da Novo Nordisk serão divulgados no dia 5 de novembro, com os números referentes aos primeiros nove meses deste ano.

Após o anúncio, a ação da Novo Nordisk subia 3,4% em Copenhague, por volta das 8h20 (de Brasília).

Conteúdo gerado com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Notícias

Irã diz que novo acordo com AIEA não garante inspeção de instalações nucleares

Gari tem pernas amputadas após motorista bêbado bater em caminhão no RS

Para o grupo de rap Kneecap, o apoio à Palestina cresceu'

Onde vai passar o julgamento de Bolsonaro ao vivo hoje? Saiba como assistir

Secretário-geral da Otan condena o 'comportamento imprudente' da Rússia na Polônia

Casal procurado por morte de mulher após show de punk na Lapa é preso

STF continua a análise da tentativa de golpe; Fux vota nesta quarta

Drones russos violam espaço aéreo polonês; Varsóvia pede ação da OTAN

Violação russa do espaço aéreo polonês é "absolutamente imprudente", diz chefe da Otan

Acordo com Irã inclui 'todas as instalações e infraestruturas', diz AIEA

Acusada de matar marido e encontrada morta em cela: quem é Daniele Barreto?