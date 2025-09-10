Topo

Nos EUA, democratas rejeitam projeto da Casa Branca para evitar paralisação do governo

São Paulo

10/09/2025 18h06

O líder dos democratas na Câmara dos Deputados dos EUA, Hakeem Jeffries, disse, em coletiva de imprensa nesta quarta-feira, que os democratas não vão apoiar um "projeto de gastos partidário e republicano". O político confirmou, durante a entrevista, que irá se reunir com outros representantes democratas para discutir o assunto.

A fala veio após a Casa Branca pedir ao Congresso para aprovar um projeto de lei de contenção de gastos por quatro meses para evitar um shutdown (paralisação) do governo dos EUA, previsto para acontecer no dia 1º de outubro.

De acordo com uma declaração da deputada democrata Rosa DeLauro, o projeto estaria buscando manter o mesmo nível de gastos federais deste ano até o dia 31 de janeiro de 2026.

Hakeem disse, ainda durante coletiva de imprensa, que os democratas devem "apoiar um acordo de orçamento bipartidário, que atenda as necessidades do povo americano", mas que vão continuar a se opor a esse tipo de projeto.

