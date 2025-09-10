Topo

Netanyahu deve ser "levado à Justiça", pede premiê do Catar

10/09/2025 17h06

O primeiro-ministro do Catar, xeque Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, afirmou nesta quarta-feira (10) que um ataque israelense em Doha contra o Hamas matou a esperança para os reféns em Gaza, ao pedir que seu contraparte israelense, Benjamin Netanyahu, seja "levado à justiça".

"Acho que o que Netanyahu fez ontem simplesmente matou qualquer esperança para esses reféns", declarou o xeque Al Thani à CNN.

O Catar tem atuado como principal intermediário na guerra que já dura quase dois anos.

Al Thani disse que havia se reunido com uma das famílias de reféns na própria manhã em que Israel, na terça-feira, atacou dirigentes do Hamas no Catar.

As famílias dos reféns "contam com essa mediação [de cessar-fogo]. Não têm outra esperança para isso", afirmou.

Ele apontou para a acusação contra Netanyahu apresentada pelo Tribunal Penal Internacional.

"Ele precisa ser levado à justiça", disse Al Thani.

Uma reunião de emergência do Conselho de Segurança da ONU a pedido do Catar foi adiada para quinta-feira.

