Como bloqueio de 26 redes sociais no Nepal derrubou governo e causou mortes

O bloqueio de redes sociais no Nepal causou uma situação de convulsão social que fez com que o primeiro-ministro KP Sharma Oli renunciasse, causando mortes e cenas de depredação no país.

O que causou os protestos?

O governo proibiu 26 redes sociais de operarem no país, afirmando que elas não estariam cumprindo as novas regulamentações estatais. O banimento atingiu plataformas populares como Instagram, X, Facebook e Youtube.

Foram bloqueadas as redes sociais: Facebook; Messenger; Instagram; YouTube; WhatsApp; X; LinkedIn; Snapchat; Reddit; Discord; Pinterest; Signal; Threads; WeChat; Quora; Tumblr; Clubhouse; Mastodon; Rumble; VK; Line; IMO; Zalo; Soul; Hamro Patro e BeReal.

Alegando indignação com o bloqueio das redes, jovens foram às ruas na segunda-feira em protestos. Eles também cantavam contra a corrupção no país, afirmando que ela deveria acabar, e "não as redes sociais".

A polícia abriu fogo contra manifestantes e ao menos 19 pessoas morreram na ocasião, segundo agências de notícias locais. As mortes inflamaram ainda mais a multidão, que seguiu nas ruas.

O bloqueio às plataformas foi suspenso na terça-feira, no mesmo dia em que o primeiro-ministro renunciou, mas os protestos continuam. Segundo analistas, a movimentação reflete uma frustração muito mais ampla, com acusações de corrupção contra a elite política do país.

Por que as redes foram bloqueadas?

A lei nepalesa, que exige que plataformas estrangeiras tenham representação local e um diretor de compliance no país, não foi cumprida pelas redes sociais. Com isso, o bloqueio das redes foi determinado pelo governo na semana passada.

A medida foi tomada para evitar abusos online em que usuários com identidades falsas espalham "discursos de ódio" e "notícias falsas", afirmou o governo. Em comunicado, os órgãos governamentais afirmaram que respeitam a liberdade de expressão, mas disseram que querem plataformas "responsáveis e bem administradas".

Entre as redes que cumpriram o acordo com o país estão o Tiktok e Viber. Elas tiveram o funcionamento mantido no curto prazo em que as outras redes foram derrubadas.

O que os manifestantes fizeram?

Chamas consomem o Singha Durbar, principal edifício administrativo do governo do Nepal, em Katmandu, após protestos de jovens contra restrições às redes sociais e corrupção. Ao menos 19 pessoas morreram na repressão policial no dia anterior Imagem: Anup Ojha/AFP

Mesmo com a aplicação de um toque de recolher, os manifestantes seguiram nas ruas, incendiando edifícios públicos e atacando casas de políticos. Ministros também tiveram suas residências incendiadas.

O ministro das Finanças foi espancado na rua e a agressão foi publicada online. Em vídeos divulgados nas redes, é possível ver Bishnu Prasad Paudel, 65, sendo perseguido e agredido.

A esposa do ex primeiro-ministro do país morreu queimada após ter a própria casa incendiada, segundo um jornal local. Rabi Laxmi Chitrakar, esposa de Jhalanath Khanal, que governou o país por meses em 2011, ficou presa no incêndio, foi socorrida ao hospital, mas não resistiu e morreu no hospital, segundo fontes familiares.

O principal prédio do parlamento nepalês, localizado no centro de Katmandu, foi incendiado. Imagens divulgadas por agências de notícias mostram uma coluna de fumaça envolvendo o edifício. Os danos totais causados no prédio não foram divulgados até o momento.

O Palácio de Singha Durbar, sede do governo, onde ficam os ministérios do país, também foi incendiado. As armas de guardas que faziam a segurança do local foram roubadas, segundo o governo.

Manifestantes também atearam fogo em um Hotel Hilton de Katmandu, na casa do primeiro-ministro KP Sharma Oli e na casa do presidente Ram Chandra Poudel. Os vídeos dos atos de vandalismo foram publicados nas redes sociais.

Mais de 13.500 detentos fugiram da prisão durante os protestos. Segundo o porta-voz da polícia local, Binod Ghimire, a prisão de Dilli Bazar, localizada em Katmandu, foi uma das com o maior número de fugas.

Qual é a situação atual do Nepal?

Pessoas aguardam para embarcar no Aeroporto Internacional de Katmandu, no Nepal Imagem: PRABIN RANABHAT / AFP

Após dias de violência, esta quarta foi marcada pela sensação de tranquilidade, com a reabertura do Aeroporto Internacional de Tribhuvan, em Katmandu. Os passageiros foram aconselhados a buscar companhias aéreas para entender a situação atual dos voos domésticos e internacionais.

O Exército está nas ruas e há um toque de recolher nacional imposto até as 6h de amanhã (23h15 no horário de Brasília). Somente a circulação de veículos essenciais, como viaturas e ambulâncias, está autorizado na região.

Até o momento, nenhum balanço oficial da quantidade de estragos causados durante a manifestação foi divulgado e as autoridades prometeram punir quem cometeu violência. "Qualquer ato criminal cometido em nome de uma manifestação legítima vai ser tratado como uma ofensa passível de punição. As forças de segurança vão tomar medidas firmes", afirmou um comunicado divulgado pelo Exército.

Quem é o primeiro-ministro que renunciou

KP Sharma Oli, primeiro-ministro do Nepal Imagem: BIKASH KARKI/AFP

KP Sharma Oli tem 73 anos e é integrante do Partido Comunista do país. Ele liderou uma série de rebeliões do movimento na juventude, chegando a passar 14 anos preso.

Na década de 1990, ele ganhou popularidade por incentivar o movimento democrático que derrubou o sistema de governo monárquico Panchayat. Desde então, ele foi considerado uma figura emblemática do partido comunista.

Com retórica nacionalista, ele foi primeiro-ministro entre 2015 e 2016 e entre 2018 e 2021. Nos seus governos, cometeu atos polêmicos, como a dissolução do parlamento, que foi posteriormente anulada pela Suprema Corte do país.

Oli iniciou um novo mandato no ano passado, após uma coalizão de governo com o Congresso Nepalês (centro-esquerda). A instabilidade política e o baixo crescimento econômico do país, que tem PIB per capita de 1.447 dólares, também são apontadas como fatores que colaboraram com a crise.

O Nepal se tornou uma república federal em 2008. Antes disso, o país viveu uma longa guerra civil e um acordo com o qual os maoistas entraram no governo, abolindo a monarquia.

*Com informações da DW e da AFP