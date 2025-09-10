Daniela Lima: Voto de Fux surpreendeu até bolsonaristas

O voto do ministro Luiz Fux no julgamento da trama golpista surpreendeu até aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), afirmou a colunista Daniela Lima no UOL News - 2ª edição, do Canal UOL.

Segundo Daniela, a decisão absolveu Bolsonaro e condenou Mauro Cid, abrindo fissuras no Supremo Tribunal Federal (STF) e provocando perplexidade em setores do Judiciário e da oposição. A colunista ouviu um membro da gestão de Bolsonaro, que se disse surpreso com o voto de Fux.

Procurei um pilar da oposição ao governo Lula e ex-integrante do governo Bolsonaro para ajudar a mensurar o impacto do voto do Luiz Fux para o debate sobre a anistia e as eleições de 2026. E ele me disse, que não sabia dizer neste momento. Sabe por quê? 'Nem a gente esperava um voto desse. Nós imaginávamos e esperávamos uma divergência. Não essa'.

O ministro Luiz Fux chegou a dizer que Bolsonaro buscava a verdade sobre as urnas ao ingressar com uma ação no Tribunal Superior Eleitoral que pedia ali a cassação dos votos de Lula em 48% das urnas do país. O ministro Luiz Roberto Barroso, que precedeu Alexandre de Moraes na presidência do TSE, foi quem convidou as Forças Armadas para participarem do processo de fiscalização das urnas e das eleições. Daniela Lima, colunista do UOL

Daniela destaca ainda a contradição no voto de Fux, que absolveu Bolsonaro e outros, mas condenou Mauro Cid, ex-ajudante de ordens e réu colaborador.

Fux conseguiu a façanha, digamos assim, de condenar o réu colaborador por um crime, ou seja, o réu confesso. O ministro condena o colaborador por um crime e absolve todos os demais. Até o momento foram três. Ele condena Mauro Cid, que é réu confesso, mas absolve o almirante da Marinha e Jair Bolsonaro em todas as acusações. Daniela Lima, colunista do UOL

'Voto de Fux mobilizou mais que ato na Paulista', diz Daniela Lima

O voto de Fux teve impacto imediato nas redes e no Supremo, segundo Daniela Lima; a ministra Cármen Lúcia está sob pressão e a mobilização de bolsonaristas superou até grandes manifestações públicas.

O voto do ministro Luiz Fux mobilizou mais a base bolsonarista em termos de volume de postagens e de alcance do que, por exemplo, a última manifestação promovida na Paulista. Daniela Lima, colunista do UOL

