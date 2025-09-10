Topo

Notícias

Daniela Lima: Voto de Fux surpreendeu até bolsonaristas

do UOL

Do UOL, em São Paulo

10/09/2025 21h33

O voto do ministro Luiz Fux no julgamento da trama golpista surpreendeu até aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), afirmou a colunista Daniela Lima no UOL News - 2ª edição, do Canal UOL.

Segundo Daniela, a decisão absolveu Bolsonaro e condenou Mauro Cid, abrindo fissuras no Supremo Tribunal Federal (STF) e provocando perplexidade em setores do Judiciário e da oposição. A colunista ouviu um membro da gestão de Bolsonaro, que se disse surpreso com o voto de Fux.

Procurei um pilar da oposição ao governo Lula e ex-integrante do governo Bolsonaro para ajudar a mensurar o impacto do voto do Luiz Fux para o debate sobre a anistia e as eleições de 2026. E ele me disse, que não sabia dizer neste momento. Sabe por quê? 'Nem a gente esperava um voto desse. Nós imaginávamos e esperávamos uma divergência. Não essa'.

Relacionadas

Reinaldo: Fux vilaniza o STF, em parceria com Trump e extremismo, e protege golpistas

Em voto que agrada aos EUA, Fux pede anulação do processo contra Bolsonaro

Marco Aurélio defende Fux e diz que voto ficará 'nos anais do STF'

O ministro Luiz Fux chegou a dizer que Bolsonaro buscava a verdade sobre as urnas ao ingressar com uma ação no Tribunal Superior Eleitoral que pedia ali a cassação dos votos de Lula em 48% das urnas do país. O ministro Luiz Roberto Barroso, que precedeu Alexandre de Moraes na presidência do TSE, foi quem convidou as Forças Armadas para participarem do processo de fiscalização das urnas e das eleições. Daniela Lima, colunista do UOL

Daniela destaca ainda a contradição no voto de Fux, que absolveu Bolsonaro e outros, mas condenou Mauro Cid, ex-ajudante de ordens e réu colaborador.

Fux conseguiu a façanha, digamos assim, de condenar o réu colaborador por um crime, ou seja, o réu confesso. O ministro condena o colaborador por um crime e absolve todos os demais. Até o momento foram três. Ele condena Mauro Cid, que é réu confesso, mas absolve o almirante da Marinha e Jair Bolsonaro em todas as acusações. Daniela Lima, colunista do UOL

'Voto de Fux mobilizou mais que ato na Paulista', diz Daniela Lima

O voto de Fux teve impacto imediato nas redes e no Supremo, segundo Daniela Lima; a ministra Cármen Lúcia está sob pressão e a mobilização de bolsonaristas superou até grandes manifestações públicas.

O voto do ministro Luiz Fux mobilizou mais a base bolsonarista em termos de volume de postagens e de alcance do que, por exemplo, a última manifestação promovida na Paulista. Daniela Lima, colunista do UOL

O UOL News vai ao ar de segunda a sexta-feira em duas edições: às 10h, com apresentação de Fabíola Cidral, e às 17h, com Diego Sarza. Aos sábados, o programa é exibido às 11h e 17h, e aos domingos, às 17h.

Onde assistir: Ao vivo na home UOL, UOL no YouTube e Facebook do UOL. O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

Veja a íntegra do programa:

As mais lidas agora

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Notícias

Aposentado, artilheiro Martins Moreno quer voltar à seleção boliviana, mas técnico veta

Pessoa detida após assassinato de ativista Charlie Kirk nos EUA é solta (FBI)

SP Open: Luisa Stefani e Timea Babos vencem em estreia das duplas

Gana receberá imigrantes da África Ocidental deportados pelos EUA

Maioria do STF condena Braga Netto por abolição do estado de Direito

Lula diz que enviará projeto de lei para incentivar futebol feminino

Fux vota para absolver Bolsonaro de todos os crimes na trama golpista

Milei, da Argentina, veta lei de financiamento universitário

Senador dos EUA propõe projeto para isentar empresas de IA de cumprir regulações

Câmara aprova Fundação Caixa para apoio de políticas públicas

Catar condena comentários "imprudentes" de Netanyahu sobre escritório do Hamas