Topo

Notícias

Motorista bate Porsche em poste, abandona carro e foge antes da polícia chegar

São Paulo

10/09/2025 12h31

Um homem de 32 anos é investigado após se envolver em um acidente de trânsito na madrugada desta quarta-feira, 10, na Avenida São Miguel, zona leste da capital paulista. Não há informações de feridos. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública do Estado, policiais militares foram acionados para atender a ocorrência e, no local, encontraram um veículo, Porsche/Macan, que colidiu contra um poste", disse a pasta.

"O condutor do carro deixou o local antes da chegada da polícia", disse a SSP. Com a batida, o poste caiu no chão, ficando a sinalização da via prejudicada. Conforme a investigação, a perícia foi acionada e o caso foi registrado como dano e colisão no 24° Distrito Policial (Ponte Rasa).

As mais lidas agora

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Notícias

Quantos votos são necessários para condenar Bolsonaro? Entenda

Delgatti diz que Zambelli ordenou invasão ao CNJ: 'Pode falar que mandei'

Michelle Bolsonaro ironiza revista em Fusca: 'daqui a pouco pedem para abrir o porta-luvas'

Como bloqueio de 26 redes sociais no Nepal derrubou governo e causou mortes

Motorista bate Porsche em poste, abandona carro e foge antes da polícia chegar

Torcedor do Oviedo é preso por fazer gestos racistas contra Mbappé

Relatório vincula produtores de energias fósseis ao aumento das ondas de calor

Ações da Oracle sobem quase 40% por previsão de crescimento vinculado à IA

Primeira Turma do STF forma maioria para manter a delação de Mauro Cid

Para Fux, condutas da trama golpista não se encaixam no crime de organização criminosa

Starmer demonstra apoio a embaixador britânico nos EUA em caso de carta a Epstein