Moraes autoriza Bolsonaro a passar por procedimento cirúrgico no domingo
BRASÍLIA (Reuters) - O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou Jair Bolsonaro a ser submetido a um procedimento cirúrgico em um hospital de Brasília no domingo, dia em que já deverá ser conhecido o resultado do julgamento do ex-presidente e outros sete réus por tentativa de golpe de Estado, entre outros crimes.
A expectativa é que o julgamento, que ocorre desde a semana passada, seja concluído até sexta-feira desta semana.
Moraes autorizou Bolsonaro a realizar um procedimento cirúrgico no Hospital DF Star em Brasília, e o deslocamento do ex-presidente será realizado com escolta policial.
O ex-presidente está em prisão domiciliar desde o início de agosto após descumprir medidas cautelares.
Há pouco menos de um mês, Bolsonaro obteve autorização de Moraes para a realização de exames para investigar quadro recente de "febre, tosse, persistência de episódios de refluxo gastroesofágico e soluços", segundo boletim médico.
Vítima de uma facada no abdômen durante evento de campanha presidencial em 2018, Bolsonaro tem um histórico de internações e cirurgias relacionadas a questões decorrentes do atentado.
Neste ano, o ex-presidente passou por uma internação de três semanas, após ser submetido a cirurgia abdominal para tratar uma obstrução intestinal em abril.
(Reportagem de Ricardo Brito)