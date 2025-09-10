Moraes autoriza Bolsonaro a passar por procedimento cirúrgico no domingo

BRASÍLIA (Reuters) - O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou Jair Bolsonaro a ser submetido a um procedimento cirúrgico em um hospital de Brasília no domingo, dia em que já deverá ser conhecido o resultado do julgamento do ex-presidente e outros sete réus por tentativa de golpe de Estado, entre outros crimes.

A expectativa é que o julgamento, que ocorre desde a semana passada, seja concluído até sexta-feira desta semana.

Moraes autorizou Bolsonaro a realizar um procedimento cirúrgico no Hospital DF Star em Brasília, e o deslocamento do ex-presidente será realizado com escolta policial.

O ex-presidente está em prisão domiciliar desde o início de agosto após descumprir medidas cautelares.

Há pouco menos de um mês, Bolsonaro obteve autorização de Moraes para a realização de exames para investigar quadro recente de "febre, tosse, persistência de episódios de refluxo gastroesofágico e soluços", segundo boletim médico.

Vítima de uma facada no abdômen durante evento de campanha presidencial em 2018, Bolsonaro tem um histórico de internações e cirurgias relacionadas a questões decorrentes do atentado.

Neste ano, o ex-presidente passou por uma internação de três semanas, após ser submetido a cirurgia abdominal para tratar uma obstrução intestinal em abril.

(Reportagem de Ricardo Brito)