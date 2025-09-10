Moraes autoriza ida de Bolsonaro a hospital após julgamento

O ministro do STF Alexandre de Moraes autorizou o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) a ir ao hospital, onde deve passar por procedimentos médicos, no próximo domingo (14).

O que aconteceu

Moraes acolheu pedido feito pela defesa do ex-presidente, que está em prisão domiciliar. Na segunda, os advogados de Bolsonaro ingressaram com um pedido para ele ir ao hospital para passar por procedimentos, com previsão de alta no mesmo dia.

Bolsonaro terá de apresentar atestado ao STF em até 48 horas depois, segundo a decisão do ministro. Moraes também lembrou que todos os carros que saírem da casa do ex-presidente serão revistados —no final de agosto, ele endureceu o monitoramento sobre a prisão domiciliar de Bolsonaro após a PF apontar risco de fuga.

Ex-presidente vai retirar lesões na pele, segundo pedido médico. O atendimento acontecerá no Hospital DF Star, em Brasília. As lesões seriam "pequenas manchas marrons regulares na pele", segundo o CID incluído no pedido, assinado pelo cirurgião Cláudio Birolini.

Será a segunda vez que o ex-presidente deixa a prisão domiciliar, decretada em 4 de agosto. No mês passado, Bolsonaro pediu autorização para fazer exames, que apontaram esofagite, gastrite e resíduos de infecções pulmonares.

Primeira Turma do STF tem sessões marcadas para julgar trama golpista até sexta-feira (12). Bolsonaro e mais sete aliados são réus por tentativa de golpe de Estado, abolição violenta do Estado democrático de Direito, organização criminosa armada, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado.

Veredito pode sair antes ou depois. Até o momento, dois ministros — Moraes e Flávio Dino — votaram pela condenação de todos os réus. Ainda faltam votar Cármen Lúcia, Cristiano Zanin e Luiz Fux —este já indicou que vai apresentar divergência.