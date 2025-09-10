Miran, indicado de Trump para o Fed, caminha para rápida confirmação pelo Senado

Por Bo Erickson e Ann Saphir

(Reuters) - A indicação de Stephen Miran, um dos principais assessores econômicos da Casa Branca, para o cargo de diretor do Federal Reserve deve avançar nesta quarta-feira, promovendo o esforço do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para exercer um controle mais direto sobre a política monetária e sobre o papel mais amplo do banco central.

A expectativa é que o Comitê Bancário do Senado, onde os republicanos têm maioria, aprovem o nome de Miran em uma votação antes de uma audiência marcada para 11h (horário de Brasília). A indicação então seguiria para aprovação do plenário do Senado.

Os parlamentares envolvidos no processo dizem que não é certo se as demais etapas para a confirmação poderão ser concluídas a tempo de Miran participar da reunião de política monetária do Fed em 16 e 17 de setembro.

Um assessor republicano do Senado familiarizado com o processo de confirmação disse à Reuters que, de acordo com as complexas regras do Senado, a primeira possibilidade de confirmação de Miran é segunda-feira, deixando pouco tempo para concluir outras etapas necessárias antes que ele possa ser empossado.

Mas a maioria republicana de 53-47 no Senado torna provável que, mesmo que ele não esteja lá a tempo de votar na definição da taxa de juros na próxima semana, chegará lá logo depois.

E isso daria a Trump, que durante todo o ano exortou o presidente do Fed, Jerome Powell, a reduzir os juros, uma voz com a mesma opinião na mesa de definição de política monetária do Fed.

Miran se juntaria a dois diretores do Fed nomeados por Trump durante seu primeiro mandato. Ambos defenderam um corte na taxa de juros na reunião mais recente do Fed e discordaram quando a maioria votou por manter a taxa de juros estável em sua faixa atual de 4,25% a 4,50%.

Enquanto isso, Trump está tentando abrir uma segunda vaga no conselho de sete membros do Fed com sua tentativa de destituição da diretora Lisa Cook por suposta fraude hipotecária, o que Cook nega. Ela está lutando contra a demissão no tribunal e, por enquanto, permanece no cargo enquanto um juiz analisa seu caso.

Muitas autoridades monetárias do Fed, incluindo Powell, sinalizaram a disposição de reduzir as taxas de juros na próxima reunião, devido ao enfraquecimento do mercado de trabalho, uma tendência ressaltada por dados na terça-feira que mostram que o mercado de trabalho estava esfriando rapidamente mesmo antes de Trump iniciar seu atual mandato e começar a aumentar as tarifas.

Mas Trump pressiona por reduções muito mais rápidas e acentuadas do que o ritmo de 0,25 ponto percentual por reunião em que os mercados financeiros estão apostando e que muitos analistas dizem ser justificado, dado o esfriamento do mercado de trabalho, mas também a inflação que fez pouco progresso óbvio em direção à meta de 2% do Fed este ano.

Na audiência da semana passada, Miran não disse se achava que as taxas de juros deveriam ser reduzidas, embora tenha dito acreditar que a inflação está caindo e que as tarifas não reverterão essa tendência, opiniões que apoiariam o argumento a favor de uma política monetária mais frouxa.

"Uma confirmação de Miran seria um desenvolvimento 'dovish' para o Fed, já que ele está substituindo um membro 'hawkish'", escreveram os analistas da TD Securities, observando que Miran estaria cumprindo o mandato não expirado de Adriana Kugler, que deixou sua cadeira inesperadamente em agosto e tinha sido uma defensora da manutenção das taxas do Fed para evitar que a inflação reacendesse.

Esse mandato expira no final de janeiro e, em um movimento altamente incomum, Miran planeja tirar uma licença não remunerada da Casa Branca em vez de se demitir enquanto estiver no Fed.

"Em nossa opinião, o fato de Cook estar ou não no cargo e de Miran estar sentado a tempo (para a reunião do Fed) tem pouca influência sobre o resultado de setembro", escreveu Derek Tang, analista da LH Meyer.

Mas ambas as questões representam ameaças de longo prazo à capacidade do Fed de fazer seu trabalho sem levar em conta o que os políticos querem no curto prazo, disse ele.

Os mandatos de 14 anos dos diretores do Fed e a estipulação na lei de que eles só podem ser destituídos por um presidente "por justa causa" e não por diferenças em torno da política monetária têm ajudado a proteger a independência do Fed, amplamente considerada como fundamental para sua eficácia no combate à inflação.