'Entrei em exaustão': eles contam por que abandonaram o veganismo

Relatos de pessoas que deixaram de ser veganas vêm se acumulando nas redes sociais. No fim de julho, a influenciadora vegana Sara Bessa publicou um vídeo em que questiona: "Mais alguém percebeu que tem um monte de gente deixando de ser vegano? Por que será?" No próprio post, ela abriu uma enquete em que pergunta se seus seguidores têm essa mesma percepção.

Na lista de respostas, há quem atribua à "solidão" trazida pelo estilo de vida, à dificuldade financeira de manter a dieta e até à sensação de que o cuidado com o planeta "não faz diferença nenhuma".

Na lista de ex-veganos, constam nomes como a influenciadora Hana Khalil, as chefes de cozinha Carolina Dini e Luisa Mafei, ambas especializadas em gastronomia vegetal, o músico João Gordo, a apresentadora Samanta Luz e outros. Fora do Brasil, celebridades como a cantora Miley Cyrus e a apresentadora Ellen DeGeneres também deixaram o veganismo.

O veganismo não é apenas uma dieta, é um estilo de vida que prega a abstenção do uso de produtos de origem animal, como alimentos, roupas e cosméticos. Seguir a dieta rigorosa costuma ser a parte mais difícil.

Os motivos que levam as pessoas a abandonar a dieta vegana são diversos, de complicações de saúde, como deficiência nutricional, até a sensação de que não é uma prática sustentável a longo prazo. O UOL conversou com três ex-veganos para entender suas motivações.

'Comia tudo o que podia'

A nutricionista Denise Cardoso, 29, de São Paulo, aderiu ao veganismo por volta dos 23 anos —antes disso, ela foi vegetariana por sete anos e meio. À época, começou a meditar e queria sentir como o corpo reagiria sem nenhum produto de origem animal.

Denise observou vários benefícios em seu corpo durante o tempo em que foi vegana. Conseguiu controlar melhor o peso e obteve uma melhora geral na saúde, com a queda dos níveis de colesterol e mais disposição para as atividades do dia a dia.

Paradoxalmente, o motivo que a levou a deixar o veganismo também tem relação com a saúde: com o tempo, ela desenvolveu compulsão alimentar.

Na adolescência, Denise sofreu com alguns tipos de transtorno alimentar e, após se tratar, se manteve estável por anos. Apesar disso, a restrição de muitos grupos de alimentos, aliada a uma vida social ativa, a fizeram voltar a desenvolver transtorno alimentar.

"Depois da pandemia, conforme a vida social foi voltando ao normal, passei a ter um pouco de dificuldade de aliar essa nova realidade à minha dieta porque ninguém do meu meio era vegano ou vegetariano. Tinha sempre de me planejar antes de sair —ou comer antes de ir, em casa, ou levar minha própria comida", conta Denise.

Como nos lugares não tinha o que eu comia, comecei a ter crises de compulsão alimentar. Voltava para casa e comia tudo o que podia de forma exacerbada: bolacha, arroz, feijão, farofa. Isso começou a mexer muito com minha saúde mental.

Denise Cardoso

Denise levou cerca de um ano para entender o que se passava e tomar a decisão de deixar o veganismo. Num primeiro momento, ela reintroduziu à alimentação produtos de origem animal, como leite e ovos, e depois voltou a comer carne.

'Tudo é mais caro'

A jornalista Viviane Matos, 26, de São Paulo, também teve a saúde afetada pelo veganismo, estilo de vida que abandonou em 2023. Apaixonada pelos animais, ela aderiu primeiro ao vegetarianismo, em 2018, e depois ao veganismo, no início de 2020. Hoje tem uma dieta onívora —come tanto alimentos de origem vegetal quanto animal.

Durante o período em que foi vegetariana, Viviane tinha uma boa saúde —um peso adequado e nenhum tipo de deficiência nutricional. Após se tornar vegana, perdeu muito peso e passou a ter déficit de vitamina B12, mesmo fazendo suplementação desde o início da transição.

Conselho federal de Nutrição diz que dieta vegana é saudável desde que feita com acompanhamento Imagem: Nadine Primeau/Unsplash

Alguns nutricionistas têm visão crítica sobre veganismo, alertando para os potenciais riscos de deficiências nutricionais, em especial a vitamina B12, presente em produtos de origem animal. Apesar disso, o Conselho Federal de Nutrição (CFN) reconhece a dieta vegana como segura, desde que feita com acompanhamento "para garantir a oferta adequada de nutrientes", conforme nota enviada ao UOL.

Mesmo se sentindo fraca e com menos disposição, Viviane ainda seguiu firme no veganismo por um tempo, pois o propósito falava mais alto. Ela passou a repensar o estilo de vida depois que viajou para a casa da avó, no interior de Pernambuco, e percebeu como o veganismo, segundo ela, ainda era elitizado.

O veganismo em si não é um estilo de vida elitista, pois a base de uma alimentação vegana —grãos, legumes e frutas— é simples e barata. O difícil é ter acesso a outros alimentos permitidos pela dieta, disponíveis nos grandes centros.

"Comecei a ver que a realidade de outras pessoas é diferente da minha. Não dá para viver à base de grãos, verduras e frutas", diz Viviane.

Naturalmente, acabamos procurando variar a dieta, mas tudo é mais caro. O leite vegetal, por exemplo, é muito mais caro do que o leite de vaca.

Viviane Matos

'Entrei em exaustão'

O motion designer Rogério Vasconcelos, 31, natural de Rio Branco e residente em Florianópolis, foi outra pessoa que passou a repensar o veganismo sob vários aspectos. Ele manteve o estilo de vida por seis anos e o abandonou em 2022.

Rogério passou a excluir carne da dieta em 2011, aos 17 anos. A motivação foi a causa animal, a mesma que o levou a aderir ao veganismo anos depois. Com o tempo, no entanto, ele foi percebendo que o veganismo exige muito planejamento, o que o levou a um desgaste mental.

"Se você trabalha fora, vai encontrar quase nenhuma opção de refeição e tudo muito caro. Se você sai para um passeio, sabe que corre o risco de não encontrar nada para comer", relata. "Entrei em uma espécie de exaustão."

A descrença no impacto da ação individual num sistema coletivo foi outro motivo que pesou na decisão de Rogério. Para ele, o fato de uma parcela da população deixar de consumir alimentos de origem animal não tem um efeito significativo, uma vez que as indústrias alimentícias seguem faturando bilhões com a exploração animal e contribuindo para a deterioração do meio ambiente.

Movimento é político

O filósofo, psicanalista e militante pela causa dos animais Carlos Coelho, que aderiu ao veganismo há cerca de cinco anos, afirma que o veganismo não é só uma dieta ou um estilo de vida, mas um movimento político. Para ele, o que falta para o veganismo avançar e ganhar mais adeptos é uma compreensão maior sobre o movimento, que vai além da lógica do consumo.

Para filósofo, veganismo é um movimento político Imagem: NOAH SEELAM/AFP

Apesar de o veganismo ter várias vertentes —incluindo o "veganismo liberal", que não faz uma análise profunda das causas estruturais da exploração animal—, ele é essencialmente anticapitalista, na visão de Coelho. Nesse sentido, ele defende que limitar o veganismo à "estratégia do boicote" é um problema.

"Veganos liberais acreditam que o fato de grandes empresas da indústria alimentícia disponibilizarem produtos veganos vai, de alguma forma, ajudar a libertar os animais, mas isso não procede. Se todo mundo virar vegano, os animais continuarão morrendo pelo impacto do sistema produtivo", diz Coelho, que é professor do Programa de Pós-Graduação em Filosofia da Universidade Estadual do Rio de Janeiro (Uerj).