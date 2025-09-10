A deflação do IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo) em agosto, na comparação com julho, foi a primeira e será, de acordo com as projeções, a única do ano. Foi a deflação mais intensa em três anos, mas nem por isso analistas acostumados a acompanhar a marcha dos preços gostaram do resultado.

Houve recuo de 0,11% na variação do IPCA entre julho e agosto, com o índice acumulado em 12 meses caindo de 5,23% para 5,13%, ainda acima do teto do intervalo de tolerância do sistema de metas, que é de 4,5%. Em agosto de 2024, o IPCA acumulou em 12 meses variação de 4,24%

Dá para observar que as variações de preços captadas pelo IPCA em agosto indicam o choque entre a política monetária (política de juros) restritiva da atividade econômica e a intensificação dos gastos públicos, em programas sociais e de incentivos setoriais, que denotam política fiscal em favor da expansão da economia.

Os juros altos, mantidos nas alturas de 15% nominais ao ano — configurando juros reais, descontada a inflação, de elevados 10% anuais —, estão freando a demanda e derrubando a atividade econômica, pela restrição do custo dos financiamentos, reforçados pelo alto e disseminado volume de endividamento de famílias e empresas.

Mas a injeção de recursos na atividade, promovida por gastos públicos, atua no sentido contrário, dando margem à manutenção de uma taxa de desemprego bastante baixa e, consequentemente, ampliando o volume de renda destinada ao consumo. Cotação do dólar mais contida também ajuda a pressionar menos uma série de preços — de bens industriais a alimentos.

O recuo da inflação no mês de agosto foi causada pela redução dos preços da contas de energia elétrica, com o desconto do "bônus de Itaipu", e a terceira deflação mensal seguida nos preços dos alimentos. Mas também esses recuos não se repetirão nos próximos meses.



No caso dos alimentos, além de pressões altistas sazonais típicas dos últimos meses do ano, o aumento da oferta interna em razão do tarifaço que atingiu exportações brasileiras para os Estados Unidos não está se confirmando, pelo menos na intensidade imaginada. "Muitas exportações barradas nos Estados Unidos conseguiram encontrar novos destinos no exterior com rapidez", nota Fábio Romão, responsável pelo acompanhamento de preços na consultoria 4intelligence.

Economistas experientes em acompanhamento de preços, como Romão, acreditam que as projeções para a inflação em 2025 e 2026, que vinham mostrando tendência de queda, devem interromper a trajetória descendente, retomando pelo menos a estabilidade, a partir de setembro.

Antes do resultado da inflação em agosto, analistas estavam projetando alta de inflação abaixo de 5% em 2025, com as estimativas mais otimistas apontando elevação de 4,7%. Depois do IPCA de agosto, a expectativa é nova convergência das previsões na direção de uma alta até 5%.

Enquanto as tarifas de energia permanecem com bandeira vermelha, indicativo de alta nos valores das contas de energia, a inflação de alimentos voltará a subir, até com picos mensais acima de 1%, segundo as previsões.

Findo o "bônus de Itaipu", com um repique nos preços da energia, e mesmo com alimentos mantendo bom comportamento, setembro promete a inflação mensal mais alta do ano, acima de 0,6%. Mas, assim como a deflação de agosto, o repique de setembro será pontual.

Chamou a atenção dos analistas, no IPCA de agosto, a resistência em baixar preços no setor de serviços — justamente aquele mais beneficiado pela maior circulação de dinheiro na economia. Os indicadores que sinalizam tendências de preços no setor de serviços subiram em agosto, mesmo com a deflação no IPCA. Este é, sem dúvida, efeito dos estímulos destinados pelo governo à atividade econômica

As altas mensais de preços previstas de setembro a dezembro não significam que a inflação reverterá a tendência de se aproximar do teto do intervalo de tolerância do sistema de metas. Mas a marcha nessa direção deverá ser mais lenta — o que daria suporte à expectativa de que o inicio do ciclo de cortes das taxas básicas de juros (taxa Selic), embora a economia esteja em desaceleração, ainda deve demorar.