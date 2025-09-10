Médico amputa as próprias pernas por seguro milionário e é condenado

O médico britânico Neil Hopper foi preso após provocar a amputação de suas próprias pernas por um fetiche e receber uma indenização milionária de duas seguradoras.

O que aconteceu

Hopper foi condenado a dois anos e oito meses de prisão por fraude após alegar a duas seguradoras que suas amputações ocorreram por sepse. O quadro, uma infecção generalizada, teria levado à perda dos membros em abril de 2019, justificou o cirurgião vascular de 49 anos dois meses depois.

O médico chegou a receber indenizações que, somadas, chegam a 466 mil libras (R$ 3,42 milhões). Em mensagem para um amigo, ele afirmou que deveria "aproveita isso tanto quanto possível". Segundo a rede britânica BBC, Hopper gastou o dinheiro com reformas em sua casa, uma van para acampar e uma jacuzzi, entre outras aquisições de alto padrão.

Além de ter confessado a fraude, o cirurgião admitiu que possuía imagens pornográficas "extremas". Os vídeos eram de um site chamado EunuchMaker, criado por Marius Gustavson, um amputado que comandava um esquema de modificações corporais extremas como castração, remoção de pênis, em adultos e menores —alguns tinham 16 anos.

Hopper voltou ao trabalho no Royal Cornwall Hospital apenas seis meses após suas amputações, no fim de 2019. Apesar de garantias dadas por autoridades da NHS (o SUS britânico), da que o hospital faz parte, seus ex-pacientes agora questionam se foram submetidos a procedimentos desnecessários, segundo o jornal The Guardian.

Como Hopper foi pego?

A fraude de Hopper foi descoberta durante a investigação de Marius Gustavson, que hoje cumpre prisão perpétua por seu envolvimento no esquema de amputações ilegais. Segundo o juiz James Adkin, a polícia encontrou cerca de 1.500 mensagens entre os dois e há algum tempo Hopper já pagava acesso a vídeos de mutilações corporais.

O médico ainda comprou três vídeos de mutilação corporal do site de Gustavson, por 10 a 35 libras (R$ 73,40 a R$ 257), que mostrava homens tendo seus genitais removidos por livre e espontânea vontade. Em algumas mensagens, Hopper pedia conselhos de Gustavson, perguntando como ele conseguiu sua própria amputação da porção inferior da perna, segundo a BBC.

Em uma mensagem, Hopper disse a Gustavson que sonhava com a amputação há 20 anos. "Vai ser incrível ser amputado das duas pernas", comentou. Após a cirurgia, ele também comemorou: "É tão legal. Sem pés!".

Do sofrimento à atenção

Nos tribunais, foi revelado que Hopper sofria de uma dismorfia corporal desde a infância e que acreditava que seus pés eram "um bônus indesejável". Para ele, os membros eram fonte "de um desconforto persistente e sem fim".

Mas ele não tinha apenas uma obsessão com a amputação há tempos: também tinha um interesse sexual em remover partes de seu próprio corpo. Por isso, outra acusação pela qual foi condenado é a de encorajar Marius Gustavson a remover partes dos corpos de outras pessoas.

O médico utilizou gelo seco para congelar as próprias pernas até o ponto em que não eram mais viáveis e necessitaram amputação. Ele disse no tribunal que não se arrepende das cirurgias, mas tem "arrependimentos amargos" da "desonestidade" a respeito de seus motivos.

Após perder as pernas, Hopper ganhou o prêmio de superação Against All Odds no Amplifon Awards for Brave Britons e se apresentava como exemplo de quem enfrentou as adversidades com coragem. Ele deu entrevistas a BBC e a um documentário de um canal do País de Gales, S4C. Segundo a transcrição de seu julgamento, ele gostava da atenção —nas redes, ele utilizava o apelido "cirurgião biônico".

O cirurgião ainda chegou a se candidatar para ser astronauta com deficiência da Agência Espacial Europeia e da Nasa, a agência norte-americana. No entanto, apesar de ficar entre os finalistas, ele não levou a vaga em nenhum caso.

Hopper, que trabalhava no hospital em Cornwall desde 2013, foi preso em ligação com o esquema de Gustavson em março de 2023. Ele perdeu sua licença médica em dezembro daquele ano.

A esposa dele entrou na Justiça pedindo o divórcio, segundo o Guardian. O casal tem dois filhos.