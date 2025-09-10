Marina Silva defende parcerias para sucesso na governança climática

Marina Silva lembrou que o Brasil já conhece o desafio, com estudos que apontam 1.942 municípios vulneráveis à emergência climática, que exigem mais do que mitigação e adaptação para enfrentá-la.

Para a ministra é necessária uma transformação com políticas públicas continuadas e articulação para que todos possam participar.

"Longe de ser uma limitação, [a urgência climática] é uma ampliação do horizonte, um novo ciclo de prosperidade. Quanto mais emprego para adaptar, quanto emprego para transformar. Não é só adaptar e mitigar, é transformar o modelo de desenvolvimento insustentável em um modelo sustentável", reafirmou.

Em defesa da proposta da ministra Marina Silva, a ministra da Cultura Margareth Menezes, disse que "é um convite à reflexão e à ação, às vésperas da COP30, em Belém, no sentido de consolidar o federalismo cooperativo na agenda climática, para que as mudanças nas diferentes esferas de governo possam colaborar entre si e conjuntamente com as instituições da sociedade civil, assegurando a efetividade dos nossos esforços na mitigação e adaptação às mudanças climáticas".

A subprocuradora-geral da República, Luiza Cristina Frischeisen, reforçou que é preciso "políticas públicas constantes que passem de uma administração para outra e investimentos de grandes valores".

"Por outro lado, os municípios precisam estar integrados fortemente nessa rede de resiliência, trazendo as suas boas experiências e adotando as boas experiências de outras cidades", defendeu.

O ministro das Cidades, Jader Filho, ressaltou a importância de todos fazerem sua parte, desde as periferias, nas cidades, os estados, mas também os países no financiamento de iniciativas em locais como a Amazônia, onde estão muitas das soluções para enfrentamento ao problema global.

"Se as grandes economias pararem de falar e começarem a agir e cumprirem com aquilo que está acordado desde o Acordo de Paris, seguramente vai sobrar dinheiro para que a gente possa dar dignidade aos 28 milhões de amazônidas que vivem na Amazônia", disse.

Cidades verdes

No seminário também foi lançada a chamada pública para o Banco de Projetos do Programa Cidades Verdes Resilientes (PCVR), para reunir iniciativas de intervenções urbanas climáticas de governos subnacionais e o anúncio do resultado da seleção do programa Periferias Verdes Resilientes, que receberão investimentos de R$ 15 milhões.

Os projetos contemplados beneficiarão periferias nas cidades de Belo Horizonte, Colombo (PR), Fortaleza, Olinda (PE), Rio de Janeiro, Belém e Santo André (SP).

Consulta

Na programação também foi lançada a consulta pública do Plano Nacional de Arborização Urbana (PlaNAU) na Plataforma Brasil Participativo e a assinatura do Acordo de Cooperação Técnica com o Instituto Rui Barbosa (TCEs) para implementação da iniciativa AdaptaCidades para políticas de resiliência nos municípios brasileiros.

"A vida acontece nos municípios", alertou o prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, ao lembrar que o aquecimento global é uma realidade e somente o federalismo cooperativo é capaz de promover o desenvolvimento econômico de forma sustentável.

Cidades

Durante o evento ocorre ainda o 2º Encontro Cidades Verdes Resilientes: A Governança Climática que o Brasil Precisa, que segue com programação até o dia 11 de setembro, com avaliação dos resultados do programa de ajuda aos municípios na preparação para os impactos da emergência climática, e do Plano Clima, além de debates sobre adaptação, mitigação, financiamento e instrumentos econômicos.

O encontro foi coordenado pelo Comitê Interministerial sobre Mudança do Clima (CIM), que também lançou as câmaras Consultivas para Articulação Interfederativa (CAI), de Participação Social (CPS) e de Assessoramento Científico (CAC). Os novos espaços técnicos e consultivos funcionarão como espaços de diálogo para a promoção da governança multinível, ação alinhada à adesão do Brasil à Coalizão para Ação Climática Multinível de Alta Ambição (Champ), lançada na 28ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP28), em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos.