Manifestantes na França tentam "Bloquear Tudo"; muitos são presos

NANTES/PARIS (Reuters) - Manifestantes de toda a França interromperam o tráfego, queimaram lixeiras e, por vezes, entraram em confronto com a polícia na quarta-feira, em uma tentativa de "Bloquear Tudo", em demonstração de raiva contra o presidente Emmanuel Macron, o establishment político e os cortes orçamentários planejados.

Integrantes de forças de segurança que haviam sido mobilizadas em todo o país removeram os bloqueios o mais rápido possível, disseram as autoridades, o que significa que a França não estava, por enquanto, bloqueada, apesar de alguns distúrbios. Cerca de 300 manifestantes foram presos.

Muitos manifestantes expressaram sua ira contra Macron, que já está enfrentando uma turbulência política depois que a oposição parlamentar se uniu para derrotar seu governo na segunda-feira.

O presidente nomeou um aliado próximo como seu novo primeiro-ministro, o conservador Sébastien Lecornu, que assumiu o cargo na quarta-feira enfrentando o mesmo desafio que seu antecessor de controlar a dívida crescente da França.

"É a mesma coisa, o problema é Macron, não os ministros", disse Fred, representante do ramo de transporte público RATP do sindicato CGT, em um protesto em Paris. "Ele tem que sair."

Em Paris, a polícia disparou gás lacrimogêneo contra jovens que bloqueavam a entrada de uma escola de ensino médio e os bombeiros removeram objetos queimados de uma barricada.

A polícia disse que havia impedido um grande grupo de cerca de 1.000 manifestantes de entrar na estação de trem Gare du Nord, na cidade.

"Eu estava esperando uma dissolução (do Parlamento) ou um primeiro-ministro de esquerda e não temos nenhum dos dois, é frustrante", disse a estudante Lisa Venier, de 18 anos, que estava entre os manifestantes perto da Gare du Nord.

Os manifestantes incendiaram um ônibus na cidade de Rennes, no oeste do país, afirmou o ministro do Interior, Bruno Retailleau, aos repórteres. Ele também disse que alguns manifestantes atacaram a polícia com pedras pesadas, mas não especificou onde.

Retailleau alertou que as manifestações de protesto programadas para o final do dia poderiam ser infiltradas por grupos radicais e da ultraesquerda e se tornarem violentas.

O movimento "Bloqueiem Tudo" -- uma ampla expressão de descontentamento que não tem liderança centralizada e é organizada nas mídias sociais -- surgiu online em maio entre grupos de direita, segundo pesquisadores e autoridades, mas desde então foi assumido pela esquerda e pela extrema-esquerda.

O movimento reflete o descontentamento popular com o que os manifestantes consideram uma elite governante disfuncional que prega uma cartilha dolorosa de austeridade. Ele está sendo comparado aos protestos dos "coletes amarelos" de 2018, que surgiram devido ao aumento dos preços dos combustíveis, mas se transformaram em um movimento mais amplo contra Macron e seus planos de reforma econômica.

