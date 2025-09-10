Topo

Notícias

Maduro pede reestruturação da 'Vinotinto' após fim do sonho de disputar Copa de 2026

10/09/2025 20h49

O presidente venezuelano, Nicolás Maduro, pediu nesta quarta-feira (10) uma "reestruturação da comissão técnica" da seleção nacional de futebol de seu país, que foi derrotada na terça-feira pela Colômbia e perdeu a chance de avançar para a repescagem da Copa do Mundo de 2026.

A goleada dos colombianos por 6 a 3 sobre 'La Vinotinto' abriu caminho para a Bolívia, que derrotou o Brasil por 1 a 0 na altitude da cidade de El Alto.

"Ontem sofremos uma derrota dolorosa. Minha solidariedade a todo o movimento futebolístico e à Vinotinto", disse Maduro em um evento. "Toda a Venezuela exige uma reestruturação da comissão técnica da Vinotinto, uma reorganização da estratégia, da doutrina, da linha de combate e do trabalho da Vinotinto". 

A Federação Venezuelana de Futebol (FVF) ainda não anunciou a decisão esperada de demitir o atual técnico, o argentino Fernando "Bocha" Batista, que se desculpou pelo resultado na terça, mas ainda não apresentou sua demissão do cargo.

"Falo por milhões de crianças e por todas as pessoas. Temos o que é preciso para competir, ter sucesso e vencer. Portanto, devemos corrigir o que precisa ser corrigido e manter a cabeça erguida, nunca desistir diante da adversidade ou da derrota. O dia da Vinotinto chegará", insistiu o presidente.

A Venezuela é o único país da Conmebol que nunca disputou uma Copa do Mundo. A expansão do torneio para 48 seleções em 2026, que levou a um maior número de vagas por região, deu à 'Vinotinto' uma chance pela primeira vez.

Batista assumiu o comando da seleção venezuelana em março de 2023, após a saída repentina de seu compatriota José Pekerman, de quem era assistente.

A Venezuela foi sua primeira experiência à frente de uma seleção principal.

A política permeou a FVF. Seu presidente, Jorge Jiménez, apelidou Maduro de "padrinho silencioso da Vinotinto".

olb-jt/cl/aam/am

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Notícias

Milei, da Argentina, veta lei de financiamento universitário

Senador dos EUA propõe projeto para isentar empresas de IA de cumprir regulações

Catar condena comentários "imprudentes" de Netanyahu sobre escritório do Hamas

Primeiro-ministro britânico e presidente israelense discutem durante reunião "difícil"

Maduro pede reestruturação da 'Vinotinto' após fim do sonho de disputar Copa de 2026

Estudante de Medicina da UFRJ descobre que estava morto no SUS ao tentar se vacinar

Protesto de moradores da Favela do Moinho tem bombas de efeito moral e vias interditadas

'Não há um elemento que demonstre ciência de Bolsonaro do plano de golpe', diz Fux

Lotofácil tem prêmio estimado de R$ 1,8 milhão; veja dezenas sorteadas

Ninguém acerta Lotomania e prêmio sobe para R$ 2,6 milhões; confira dezenas

Fux vota para absolver Bolsonaro de todos os crimes na trama golpista