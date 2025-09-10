Macron recebe famílias de reféns mantidos em Gaza antes de conferência em Nova York

O presidente francês Emmanuel Macron recebeu nesta quarta-feira (10) no Palácio do Eliseu cinco representantes de famílias de reféns mantidos em Gaza. O chefe de Estado reiterou seu "apoio incondicional" aos sequestrados, em um gesto simbólico antes da conferência sobre o reconhecimento do Estado palestino, marcada para 22 de setembro em Nova York.

Macron expressou novamente "a tristeza e a compaixão da França diante dos atos bárbaros cometidos pelo grupo terrorista Hamas em 7 de outubro de 2023, em Israel", além de reafirmar seu "apoio incondicional" às famílias dos reféns. Atualmente, 47 pessoas ? das quais 25 são consideradas mortas ? ainda estariam em cativeiro, segundo o Exército israelense.

O presidente também reforçou que a França, que lidera a iniciativa de reconhecimento do Estado palestino ao lado da Arábia Saudita, "está empenhada em todos os esforços possíveis para garantir a libertação de todos os reféns".

De acordo com Daniel Shek, coordenador do Fórum das Famílias de Reféns, os representantes dos reféns enfatizaram a importância de manter o destino dos sequestrados no centro de qualquer iniciativa diplomática. "Durante o encontro, que durou mais de uma hora, ele [Macron] nos garantiu que os reféns estão constantemente em seu radar", afirmou Shek, expressando esperança de que a iniciativa diplomática possa "destravar a situação".

Participaram da reunião a mãe de Guy Gilboa Dalal, o pai de Guy Iluz, o irmão de Nimrod Cohen e a mãe de Evyatar David. Na sexta-feira (5), o Hamas divulgou um vídeo de Guy Gilboa Dalal, que tinha 22 anos na época do sequestro. Nas imagens, ele aparece dentro de um carro circulando entre prédios destruídos. No início de agosto, Evyatar David, de 24 anos, também apareceu visivelmente debilitado em outro vídeo divulgado pelo grupo islamista palestino.

Reconhecimento da Palestina

No fim de julho, Macron anunciou que a França reconhecerá oficialmente o Estado da Palestina durante a Assembleia Geral da ONU, em setembro. A decisão foi seguida por manifestações de apoio de mais de uma dezena de países ocidentais, incluindo Canadá, Austrália e Bélgica, que conclamaram outras nações a fazer o mesmo.

A medida provocou uma crise diplomática entre França e Israel. O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, acusou Macron de "alimentar o antissemitismo" em seu país.

As tensões aumentam com a aproximação da conferência internacional sobre a Palestina, que será copresidida por Emmanuel Macron e o príncipe herdeiro saudita Mohammed bin Salman, no dia 22 de setembro, em Nova York. Em resposta, o governo israelense declarou Macron persona non grata em Israel, até que ele reverta sua decisão de reconhecer o Estado palestino.

O ataque de 7 de outubro resultou na morte de 1.219 pessoas em Israel, a maioria civis, segundo levantamento da AFP com base em dados oficiais. As represálias israelenses já causaram pelo menos 64.300 mortes em Gaza ? majoritariamente mulheres e crianças ? de acordo com o Ministério da Saúde local, controlado pelo Hamas, cujos dados são considerados confiáveis pela ONU.

(Com AFP)