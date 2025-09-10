Topo

Notícias

Com prêmio acumulado de R$ 1,8 milhão, veja números sorteados da Lotomania

Pollyana Ventura/Getty Images/iStockphoto
Imagem: Pollyana Ventura/Getty Images/iStockphoto
do UOL

Colaboração para o UOL

10/09/2025 20h17

A Lotomania realizou hoje o sorteio das dezenas do concurso 2821.

O que aconteceu:

Os números sorteados foram 08-16-17-19-23-25-30-36-40-44-48-51-64-66-77-83-88-94-95-98.

Relacionadas

Mega-Sena acumula e prêmio chega a R$ 55 milhões; confira dezenas sorteadas

Timemania: Prêmio acumula e vai a R$ 23 milhões; veja números e time

O prêmio é de R$ 1.856.087,04.

A Caixa ainda não divulgou se houve apostas vencedoras. Assim que o fizer, o texto será atualizado.

Lotomania: Como faço para participar do próximo sorteio?

Basta fazer uma aposta de 50 números nas lotéricas credenciadas pela Caixa, ou no site especial de loterias do banco. Os maiores prêmios são destinados para os bilhetes que acertam 20 e 19 números, ou erram todos as dezenas sorteadas. As apostas devem ser feitas até uma hora antes do sorteio, que normalmente ocorre às 20h (horário de Brasília).

Quanto custa a aposta?

Na Lotomania, diferentemente de outras modalidades da Caixa, só existe uma possibilidade da aposta, com 50 números. O preço único é de R$ 3.

Lotomania: quais são as chances de ganhar?

A chance de levar o principal prêmio, que precisa de 20 acertos, é uma em 11.372.635. Na faixa dos 19 números, a chance é uma em 352.551. Ficar sem acertar nada é tão provável quanto acertar as 20 dezenas: uma chance em 11.372.635.

As mais lidas agora

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Notícias

Com prêmio acumulado de R$ 1,8 milhão, veja números sorteados da Lotomania

Fux vota para absolver Bolsonaro de todos os crimes na trama golpista

Quina sorteia prêmio acumulado de R$ 2,1 milhões; confira dezenas

Dupla Sena: Prêmio estimado é de R$ 8 milhões; confira números sorteados

Explosão de caminhão de gás deixa ao menos 57 feridos na Cidade do México

+ Milionária pode pagar prêmio de R$ 156 milhões; veja números e trevos

FBI confirma prisão de suspeito de matar Charlie Kirk

Charlie Kirk: herói dos jovens conservadores dos EUA

Biden e Kamala condenam ataque que matou ativista pró-Trump

Trump diz a Netanyahu que atacar Hamas dentro do Catar não foi sensato, informa WSJ

Kamala Harris diz que permitir candidatura de Biden em 2024 foi uma "imprudência"