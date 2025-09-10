Ativista pró-Trump, Charlie Kirk morre após ser baleado nos EUA; assista

O influenciador Charlie Kirk — aliado do presidente dos EUA, Donald Trump — morreu hoje após ser baleado durante um evento na Universidade Utah Valley, em Orem, no estado de Utah (EUA). A informação é do próprio presidente dos EUA.

O que aconteceu

Kirk, de 31 anos, foi atingido no pescoço. Ele chegou a ser socorrido em estado grave, mas morreu enquanto passava por uma cirurgia.

O grande, e até mesmo lendário, Charlie Kirk está morto. Ninguém compreendia o coração da juventude dos Estados Unidos da América melhor do que Charlie. Ele era amado e admirado por TODOS, especialmente por mim.

Donald Trump, presidente dos EUA

Suspeito está foragido. A porta-voz da universidade, Ellen Treanor, informou que o atirador estava em uma construção a cerca de 180 metros de Kirk. A princípio, ela disse que o homem havia sido preso, mas depois recuou.

Ativista conservador discursava em palco quando foi atingido. Vídeos compartilhados nas redes sociais mostram Kirk em um palco tipo tenda, quando um tiro é disparado. Ele se inclinou para o lado e pôs uma das mãos no pescoço. O público começou a correr.

FBI investiga. "Estamos monitorando os relatos desse trágico ataque a tiros envolvendo Charlie Kirk", disse o chefe da polícia federal norte-americana, Kash Patel, no X.

Quem é Charlie Kirk

Ativista político de direita é líder do Turning Point USA. A organização mobiliza eleitores jovens em seus eventos em universidades pelos EUA e levou muitos a votarem no Partido Republicano nas eleições do ano passado.

Kirk tem 7,2 milhões de seguidores no Instagram. Ele comanda o podcast "The Charlie Kirk Show" e já apresentou o programa "Fox & Friends", na emissora Fox News.