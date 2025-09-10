Topo

Notícias

Ativista pró-Trump, Charlie Kirk morre após ser baleado nos EUA; assista

do UOL

Colaboração para o UOL, de São Paulo

10/09/2025 17h45

O influenciador Charlie Kirk — aliado do presidente dos EUA, Donald Trump — morreu hoje após ser baleado durante um evento na Universidade Utah Valley, em Orem, no estado de Utah (EUA). A informação é do próprio presidente dos EUA.

O que aconteceu

Kirk, de 31 anos, foi atingido no pescoço. Ele chegou a ser socorrido em estado grave, mas morreu enquanto passava por uma cirurgia.

O grande, e até mesmo lendário, Charlie Kirk está morto. Ninguém compreendia o coração da juventude dos Estados Unidos da América melhor do que Charlie. Ele era amado e admirado por TODOS, especialmente por mim.
Donald Trump, presidente dos EUA

Suspeito está foragido. A porta-voz da universidade, Ellen Treanor, informou que o atirador estava em uma construção a cerca de 180 metros de Kirk. A princípio, ela disse que o homem havia sido preso, mas depois recuou.

Ativista conservador discursava em palco quando foi atingido. Vídeos compartilhados nas redes sociais mostram Kirk em um palco tipo tenda, quando um tiro é disparado. Ele se inclinou para o lado e pôs uma das mãos no pescoço. O público começou a correr.

FBI investiga. "Estamos monitorando os relatos desse trágico ataque a tiros envolvendo Charlie Kirk", disse o chefe da polícia federal norte-americana, Kash Patel, no X.

Quem é Charlie Kirk

Ativista político de direita é líder do Turning Point USA. A organização mobiliza eleitores jovens em seus eventos em universidades pelos EUA e levou muitos a votarem no Partido Republicano nas eleições do ano passado.

Kirk tem 7,2 milhões de seguidores no Instagram. Ele comanda o podcast "The Charlie Kirk Show" e já apresentou o programa "Fox & Friends", na emissora Fox News.

As mais lidas agora

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Notícias

Wall Street fecha sem tendência definida, cautelosa antes de dado de inflação

Três ex-agentes do FBI acusam atual diretor de politizar agência

Líder de megaigreja mexicana é acusado de tráfico sexual nos EUA

Aprovada urgência de PL que libera R$ 1,5 bi para saúde e educação

Rússia condena ataque israelense ao Catar e diz que é "violação grave" da Carta da ONU

Fux vota pela absolvição de ex-comandante da Marinha Almir Garnier

Julgamento de Bolsonaro movimenta internet e Dino sofre ameaças inspiradas no Nepal

Trump afirma que ativista de direita Charlie Kirk "está morto"

Pescadores atingidos por queda de barragem do Fundão recebem benefício

Petróleo segue em alta por tensões geopolíticas

Ativista político, influenciador e apoiador de Trump: quem era Charlie Kirk