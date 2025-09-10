Kamala Harris diz que permitir candidatura de Biden em 2024 foi uma "imprudência"

WASHINGTON (Reuters) - Kamala Harris acredita que foi imprudente permitir que o ex-presidente Joe Biden decidisse buscar a reeleição em 2024, mas ela sentiu que era a última pessoa que poderia aconselhar seu chefe de 81 anos a não concorrer, de acordo com trechos de seu novo livro lançado nesta quarta-feira.

Biden, um democrata, encerrou sua campanha de reeleição em 21 de julho de 2024, depois de um desempenho ruim num debate contra o candidato republicano Donald Trump, o que levou assessores e autoridades do partido a questionar publicamente se ele poderia suportar uma campanha completa ou cumprir um segundo mandato.

"De todas as pessoas na Casa Branca, eu estava na pior posição para defender que ele deveria desistir. Eu sabia que, para ele, pareceria extremamente interesseiro se eu o aconselhasse a não concorrer", escreveu a ex-vice-presidente em "107 Days", de acordo com um trecho publicado na revista The Atlantic.

"A decisão era de Joe e de (sua esposa) Jill. Todos nós dissemos isso, como um mantra, como se tivéssemos sido hipnotizados. Foi um gesto de graça ou de imprudência? Em retrospecto, acho que foi imprudência."

"Os riscos eram simplesmente muito altos. Essa não era uma escolha que deveria ter sido deixada para o ego de um indivíduo, para a ambição de um indivíduo. Deveria ter sido mais do que uma decisão pessoal."

Kamala, 60 anos, tornou-se a candidata democrata e teve apenas 107 dias para apresentar sua candidatura ao público norte-americano. Ela perdeu para Trump, hoje com 79 anos, na eleição de novembro e tem se mantido discreta desde então. Em julho, ela disse que não concorreria ao cargo de governadora da Califórnia.

A surpreendente retirada de Biden da disputa foi seguida por perguntas sobre se a Casa Branca teria ocultado informações críticas sobre a acuidade mental do presidente. Os assessores mais próximos de Biden rejeitaram essas preocupações, dizendo que ele era totalmente capaz de tomar decisões importantes.

Representantes de Biden se recusaram a comentar o livro por ora.

Em seu livro, Kamala negou que houvesse uma conspiração da Casa Branca para encobrir as falhas relacionadas à idade de Biden, que ela descreveu como se tornando mais pronunciadas à medida que sua campanha presidencial esquentava.

"Em seu pior dia, ele tinha mais conhecimento profundo, era mais capaz de exercer julgamento e muito mais compassivo do que Donald Trump em seu melhor dia."

"Mas aos 81 anos, Joe se cansou."

Biden foi a pessoa mais velha a servir como presidente dos EUA. Agora com 82 anos, ele foi diagnosticado com uma "forma agressiva" de câncer de próstata que se espalhou para seus ossos.

Kamala, ex-senadora da Califórnia, foi vice-presidente de Biden durante seu mandato de 2021-2025, a primeira mulher, bem como a primeira pessoa negra e sul-asiática a ocupar o cargo.

Ela também descreveu os ataques que sofreu como vice-presidente por parte de críticos de direita e outros, e disse que recebeu pouca ajuda da Casa Branca para rebater esses ataques.

"Eles tinham uma equipe de comunicação enorme; tinham Karine Jean-Pierre dando briefings na sala de imprensa todos os dias. Mas conseguir que algo positivo fosse dito sobre meu trabalho ou qualquer defesa contra ataques falsos era quase impossível", escreveu Kamala.

(Reportagem de Doina Chiacu e Steve Holland)